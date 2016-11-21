Копенгаген, 21 ноября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Первый случай птичьего гриппа H5N8 был обнаружен на птицеферме в Дании, говорится в сообщении министерства окружающей среды и продовольствия Дании, сообщает 21 ноября Reuters.

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Около 10 мертвых уток, погибших от вируса H5N8, были обнаружены на ферме, расположенной к северу от Копенгагена.

Напомним, неделю назад власти Дании потребовали, чтобы фермеры не выпускали домашнюю птицу на открытый воздух и держали их внутри помещений, так как птичий грипп был обнаружен у диких птиц. Во время последнего случая птичьего гриппа в 2006 году Дания потеряла около $28 млн.