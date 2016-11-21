Москва, 21 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Появившаяся у кредитных организаций возможность взыскивать долги с должника без участия суда максимально негативно скажется на жизни заемщика, по тем или иным причинам потерявшего возможность вовремя выплатить очередной платёж. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября финансовый эксперт компании «АНАЛИТИКА ОНЛАЙН» Сергей Душечкин, комментируя намерения банков начать применять внесудебный порядок взыскания долгов.

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«Если раньше банки только с просрочкой более трёх месяцев по платежам передавали коллекторам полномочия по информированию должника о задолженности, то сейчас коллекторы будут вступать в игру практически сразу. Методы работы коллекторов до сих пор не совсем поддаются здравому смыслу, что будет с введением новой нормы взаимоотношений между банком и заемщиком, вообще сложно предположить», — высказал свои опасения эксперт.

Сейчас заёмщик всё ещё располагает временем на решение своих финансовых проблем как минимум до момента, пока банк не подаст в суд, напомнил Душечкин. «Это время, по некоторым данным, составляет от полугода до года, при этом заёмщику по решению суда может быть предоставлен новый график выплаты долга, а также списаны пени и штрафы. Для многих людей, кто сейчас попал в непростую ситуацию на фоне экономического кризиса, суд является единственным выходом, способным хоть как-то ослабить давление банка и коллекторов», — отмечает Душечкин.

Новая норма оставит должника с кредитной организацией один на один, а методы взыскания задолженности, вероятно, будут граничить со статьями Уголовного кодекса, прогнозирует он. «Поэтому при заключении нового кредитного договора или при реструктуризации текущего договора стоит уделить особое внимание наличию данной нормы в документе. Если же договор будет подписан и появятся первые сложности при внесении платежей, стоит незамедлительно, не дожидаясь визита в свой дом «людей в чёрном», обращаться в суд с заявлением на оспаривание условий договора», — советует эксперт, подчеркивая, что в этом случае человек «ещё может избежать психологического давления от коллекторов, и, вероятно, улучшить условия договора с банком».

Семь из десяти крупнейших по объему кредитов физлицам банков начали пользоваться упрощенным порядком взыскания розничных долгов. Для применения такого порядка достаточно вписать в кредитный договор пункт о том, что задолженность по розничным кредитам может быть взыскана по исполнительной надписи нотариуса во внесудебном порядке. Соответствующие пункты стали включать в свои договора Райффайзенбанк, ХКФ-банк и «Русский стандарт». Планируется, что Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ и Росбанк внедрят новый порядок с января 2017 года. Главный плюс нового механизма для банков заключается в увеличении скорости взыскания, а также сокращения расходов кредитора на получение исполнительного документа, пишет «Коммерсант».