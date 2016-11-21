Москва, 21 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В России отсутствует дискриминация товаров, поставляемых из Белоруссии, и в этом можно убедиться, зайдя в любой продуктовый магазин. Об этом в интервью агентству Sputnik-Белоруссия заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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«Для того, чтобы убедиться в отсутствии дискриминации, достаточно зайти в любой продовольственный магазин — выбор белорусской продукции, прежде всего мясной и молочной — всегда велик», — сказал Карасин.

По его словам, вопросы требования к качеству товаров решаются на уровне профильных специалистов: «Бывает, что у российских органов ветеринарного или фитосанитарного контроля возникают претензии к качеству товаров, поставляемых с того или иного белорусского предприятия, но эта проблема решается профильными специалистами без какой либо политизации».

Напомним, согласно отчёту Национального статистического комитета Белоруссии, в январе-октябре 2016 года в Белоруссии объем ВВП в текущих ценах составил 78,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,2% к уровню января-октября 2015 года. Индекс-дефлятор ВВП за 10 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 108%.

Валовой внутренний продукт в текущих ценах составил 78,0971 млрд белорусских рублей (около $40,5 млрд). Наибольший объём валового регионального продукта продемонстрировал Минск — его ВРП составил 20,8717 млрд бел. руб.

По данным Белстата, в январе-октябре 2016 года объем производства промышленной продукции упал на 1,5% к уровню аналогичного периода 2015 года и в текущих ценах составил 64,9 млрд деноминированных «зайчиков». Производство сельхозпродукции за данный период выросло на 3,8% и составило в текущих ценах 13,5 млрд бел. руб.

Отметим также, что ранее руководство Белоруссии неоднократно обвиняло Россию к дискриминационном подходе в отношении своих товаров.