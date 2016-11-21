Владимир, 21 ноября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова подписала указ, согласно которому в регионе появится Совет по вопросам лесного хозяйства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, совет возглавила лично Светлана Орлова. Также в него вошли депутаты, представители органов исполнительной власти, общественники, правоохранители и лесопользователи.

Иван Крамской. Лесная тропинка. 1870

«В компетенцию Совета входит рассмотрение проблемных вопросов и перспектив развития лесного хозяйства области, анализ итогов развития отрасли, внесение Губернатору области предложений по вопросам совершенствования правового регулирования в сфере лесного хозяйства», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор анонсировала появление в регионе программы модернизации лесной отрасли. Поручение создать документ Светлана Орлова дала своему заместителю Дмитрию Хвостову. Однако заместитель не успел доделать документ: он был уволен по собственному желанию, а после стал фигурантом уголовного дела о взятке. Сейчас судьба документа неизвестна.

Однако стоит полагать, что документ все-таки появится в ближайшее время. Говорить об этом приходится из-за того, что глава региона явно крепко взялась за отрасль. В сентябре 2016 года она заявила, что в лесной отрасли начинают наводить порядок, так же, как в свое время сделали это в сфере ЖКХ Владимирской области. Также губернатор тогда заявила, что предприятия, которые работают в этой сфере, могли бы давать до 40 млрд рублей в год в бюджет области, однако пока не дают ничего. Причины этого, по мнению главы области, кроются в кумовстве, родственных связях и в том, что хороший лес пилят «под жучка».