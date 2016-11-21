Вашингтон, 21 ноября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Mercedes-Benz рассматривает возможность прекращения продаж дизельных автомобилей в США, заявил в середине ноября Маттиас Люехрс, вице-президент по продажам и управлению Mercedes-Benz Cars в США, передаёт Autonews.com. К такому решению компанию подталкивает снизившийся спрос на дизельные автомобили вследствие скандала «Дизельгейт».

Mobile.solusimobil.com Дизельный двигатель Mercedes

Долгосрочный прогноз Mercedes на дизели в США крайне шаткий, отметил Люехрс. Компания в данный момент проводит исследования рынка США.

«Мы ещё не пришли к окончательному решению, но мы всегда стремимся предлагать автомобили в соответствии с требованиями клиентов», — подчеркнул Люехрс. Первая партия результатов исследования рынка Mercedes должна быть готова в начале 2017 года.

Компания Audi также ставит под сомнение своё нахождение на американском рынке. «Мы видим потенциал на рынке США только для одной модели — Q7 SUV», — заявил в этом месяце президент подразделения Audi of America Скотт Кео. Кео отметил, что будущее для Audi в электрических двигателях.

По мнению доктора экономики Анны Мейзер, падение спроса вполне ожидаемо, так как «Дизельгейт» серьёзно подорвал авторитет дизеля, особенно в США. «Американцы стремились задавить немецких производителей, и им удалось сделать это через вытеснение дизельного двигателя. Пока мы наблюдаем этот процесс только на рынке США, но вполне возможно, что это станет мировым трендом», — считает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года властями США автомобильный концерт Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках эко-тестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Volkswagen выплатит в США 14,7 млрд долларов за урегулирование претензий властей и владельцев автомобилей в связи со скандалом. В связи с этими событиями спрос на автомобили Volkswagen в США снизились примерно на 20%.