Берлин, 21 ноября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Голкипер футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Роман Бюрки, получивший перелом руки в матче 11-го тура чемпионата Германии против «Баварии», выбыл примерно на 8 недель. Об этом, сообщает «Спорт-Экспресс», информирует пресс-служба клуба.

macblack Футбол

«У голкипера перелом руки, и ему предстоит операция», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в матче с «Баварией» 26-летний Бюрки провел на поле все 90 минут, а диагноз ему был поставлен лишь сутки спустя.

Напомним, 19 ноября дортмундская «Боруссия» на своем поле переиграла мюнхенскую «Баварию» со счетом 1:0.