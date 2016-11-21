Москва, 21 ноября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. База в сирийском Тартусе может стать полноценной зарубежной базой для ВМФ России через 1,5−2 года после подписания и ратификации соответствующего соглашения. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, передает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

По словам Озерова, российские власти не намерены откладывать «в долгий ящик» модернизацию военно-морской базы в Тартусе. Это следует из впечатлений сенатора от знакомства с базой, а также из планов по совершенствованию инфраструктуры российских Вооруженных сил. Соглашение по размещению базы ВМФ может быть заключено на срок в 49 лет.

На сегодняшний день в Тартусе расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) кораблей российского военно-морского флота, который начал работу в 1977 году. В настоящее время это единственная опорная точка для ВМФ РФ в Средиземном море.