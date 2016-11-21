Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону строится новое здание управления социальной защиты населения Пролетарского района. На возведение одноэтажного модульного отделения из средств городской казны направлено более 52 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра 21 ноября.

Rostov-gorod.ru Строительство модульного здания

Новое отделение площадью 747 квадратных метров на улице Станиславского распахнёт двери уже весной 2017 года. Строительство здания — мера необходимая. На данный момент районное управление соцзащиты осуществляет приём граждан в трёх отдельных зданиях.

«Практика строительства модульных зданий в городе была использована при создании детских садов. Она хорошо себя зарекомендовала. Можно качественно, намного быстрее и экономичнее решить необходимую задачу, чем при капитальном строительстве», — отметила заместитель главы администрации города — директор департамента социальной защиты населения города Елена Кожухова.

Следующим шагом в этом направлении станет поиск нового здания для управления социальной защиты населения Ворошиловского района. Прежнее здание предполагается вернуть детскому саду.

Напомним, что по доходам на 2016 год главный финансовый документ города-миллионника был сформирован в объеме 30 млрд 48 млн рублей. Расходы в бюджете 2016 года запланированы в объеме 32 млрд 385 млн рублей. Из них почти 10 млрд рублей должно было пойти на образование, без малого 4 млрд рублей — на сферу ЖКХ. Основная часть расходов планировалась на социальную сферу — 16,7 млрд рублей.