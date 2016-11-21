Правительство просчитывает введение прогрессивной шкалы НДФЛ — Голодец
Москва, 21 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ для физлиц станет одним из шагов для преодоления бедности, заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец.
«Я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов», — сказала Голодец.
По ее словам, в правительстве обсуждается такая мера. «У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем», — отметила она.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что возможность введения прогрессивной ставки НДФЛ обсуждается, новая ставка может быть введена после 2018 года. «Такие предложения мы будем готовить к 2018 году, и надеюсь, что мы их вместе с вами обсудим, в том числе, возможно, будем рассматривать предложения по изменению шкалы налогообложения, НДФЛ», — сказал Силуанов.
Министр полагает введение ставки преждевременным. «Олигархи не обращаются к нам с тем, чтобы сохранить плоскую шкалу — мы сами сейчас считаем, что в нынешних сложных условиях, когда снижаются реальные доходы населения, когда предприятия в сложном финансовом положении, изменение порядка налогообложения НДФЛ будет стимулировать к уходу в тень заработных плат», — сказал он. «Этого мы больше всего боимся», — сказал министр.