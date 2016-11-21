Москва, 21 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Введение прогрессивной шкалы НДФЛ для физлиц станет одним из шагов для преодоления бедности, заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост

«Я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов», — сказала Голодец.

По ее словам, в правительстве обсуждается такая мера. «У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем», — отметила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что возможность введения прогрессивной ставки НДФЛ обсуждается, новая ставка может быть введена после 2018 года. «Такие предложения мы будем готовить к 2018 году, и надеюсь, что мы их вместе с вами обсудим, в том числе, возможно, будем рассматривать предложения по изменению шкалы налогообложения, НДФЛ», — сказал Силуанов.

Министр полагает введение ставки преждевременным. «Олигархи не обращаются к нам с тем, чтобы сохранить плоскую шкалу — мы сами сейчас считаем, что в нынешних сложных условиях, когда снижаются реальные доходы населения, когда предприятия в сложном финансовом положении, изменение порядка налогообложения НДФЛ будет стимулировать к уходу в тень заработных плат», — сказал он. «Этого мы больше всего боимся», — сказал министр.