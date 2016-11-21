Москва, 21 ноября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Последовательная работа в борьбе с табакокурением и потреблением алкоголя позволила в России за период менее 10 лет снизить употребление табака взрослых на 25%, а у подростков — в 2,5 — 3 раза. Об этом сегодня, 21 ноября, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на IX глобальной конференции по укреплению здоровья. Сообщили в Минздраые.

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Причем, по её словам, снизилось и пассивное курение: дома — в 2 раза, в общественных местах — более чем в 3 раза.

«Аналогичное происходит и с потреблением алкогольных напитков, которое менее чем за 10 лет снизилось на 26%», — привела цифры Скворцова.

Кроме того, важным направлением межсекторальной работы является мотивирование к здоровому питанию — потреблению большего количества овощей и фруктов.

«За 10 лет (с 2005 по 2015 года), по данным статистики, среднедушевое потребление овощей в России увеличилось на 10%, фруктов и ягод — на 38%. Потребление сахара, в свою очередь, уменьшилось почти на 10%», — отметила министр.

Также особое внимание уделяется коммуникационным и образовательным проектам в области общественного здоровья, а также взаимодействию со СМИ.

Напомним, по инициативе Минздрава правительство России сформировало специальную комиссию по охране здоровья граждан, которую возглавляет председатель правительства России Дмитрий Медведев. В состав комиссии входят все министры, а также представители религиозных и общественных организаций, которые объединились для формирования здорового образа жизни.