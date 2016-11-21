Можайск, Московская область, 21 ноября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В расстреле двух бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева, который произошёл в мае на Новорижском шоссе (Московская область) подозревается Рафик Исмаилов — брат бывшего владельца Черкизовского рынка, российского олигарха Тельмана Исмаилова. Об этом сообщили информированные источники в правоохранительных органах, передаёт Life.

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Следствие рассматривает версию, согласно которой бизнесмены были убиты Р. Исмаиловым и его сообщником из-за того, что Исмаилов был должен Савкину большую сумму (пять с половиной миллионов долларов) и не хотел возвратить её. К такому выводу пришло следствие после того, как родственники Савкина рассказали, что требовали с Исмаилова вернуть долг после продажи общего бизнеса.

Источник отметил, что Савкин и Исмаилов совместно владели большим торгово-развлекательного комплексом в российской столице. После продажи бизнеса Исмаилов получил более $10 млн.

«Убитому он был должен 5,5 миллиона долларов, и Владимир Савкин пытался вернуть долг», — сообщил источник.

Отмечается, что задержанный Мехман Керимов выступал, как посредник, «и приехал на встречу со своими жертвами в качестве переговорщика в урегулировании конфликта между Исмаиловым и Савкиным».

Уточняется, что Р. Исмаилов доставлен в Можайский городской суд (Московская область). Суд решит вопрос о продлении срока ареста.

Напомним, убийство произошло 16 мая 2016 года. Вместе с Р. Исмаиловым был задержан Мехман Керимов.