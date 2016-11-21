Москва, 21 ноября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД России разрабатывает новую редакцию госстандарта для автомобильных и мотоциклетных номерных знаков. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника центра Олега Порташникова.

Knyaz-1988 Государственный регистрационный знак для мотоциклов, моторолеров, мопедов и мотонарт.

По его словам, действующий ГОСТ-50 577, выпущенный еще в 1993 г, планируется пересмотреть из-за «накопившихся проблем».

В частности, у импортных мотоциклов площадка под задний номер меньше по размерам, чем российский знак. Официальные дилеры предоставляют своим российским клиентам переходники-рамки. Однако они недостаточно надежны: поток ветра на больших скоростях может погнуть или оторвать номер.

«В новой редакции ГОСТа планируется размеры заднего мотоциклетного номера пересмотреть, чтобы он соответствовал западным стандартам», — говорится в сообщении.

С аналогичными проблемами сталкиваются и владельцы легковых транспортных средств, произведенных в Японии и США. Так, у российских номерных знаков отверстия не совпадают с местами крепления у ряда импортных автомобилей, а сверлить дополнительные запрещает законодательство. Для удобства граждан планируется разрешить отверстия в номере делать, но в определенных местах.

«Не исключено и появление в стандарте прямоугольных задних номеров под штатные крепления иномарок», — говорится в сообщении.