Ярославль, 21 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Ярославский театр им. Ф. Волкова удостоен премии Станиславского — одной из самых престижных премий в области театрального искусства. Вручение награды состоится 21 ноября в Москве, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Волковского театра.

Volkovteatr.ru Спектакль Волковского театра «Золотой теленок»

В числе лауреатов этого года также актёры Игорь Костолевский, Сергей Безруков, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и другие. Волковский театр стал лауреатом премии в номинации «За развитие сценического искусства и театрального дела».

Традиционно вручение премии предваряет Международный театральный фестиваль «Сезон Станиславского», в котором участвуют лучшие спектакли театров России и зарубежья. В этом году фестиваль открыл спектакль Волковского театра «Чайка. Эскиз» по пьесе А. П. Чехова в постановке Евгения Марчелли.

Премия учреждена Фондом К. С. Станиславского в 1994 году для награждения творческих работников театра, а также представителей административных органов и коммерческих структур, внесших значительный вклад в развитие театрального искусства. Премией награждаются актеры, режиссеры, сценографы, композиторы, драматурги, театральные педагоги и критики, организаторы театрального дела и меценаты.

В числе лауреатов премии Станиславского в разные годы были Энтони Хопкинс, Сэм Мендес, Робер Лепаж, Питер Штайн, Петр Фоменко, Лев Додин, Марк Захаров, Олег Табаков, Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Сергей Маковецкий, Армен Джигарханян, Марина Неёлова, Валерий Фокин, Валентин Плучек, Кирилл Лавров, Богдан Ступка, Евгения Симонова, Инна Чурикова, Евгений Миронов, Олег Басилашвили, Людмила Петрушевская и многие другие выдающиеся деятели искусства.