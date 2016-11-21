Пенза, 21 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Пензе разгорелся скандал с «дополнительными» платежками с указанием долга за 2014−2015 годы, которые получили граждане от ООО «ТНС энерго Пенза». Горожане, исправно оплачивающие счета, возмущены появлением у них долгов за свет, сообщает ИА REGNUM.

Mariposa Квитанции в почтовых ящиках

21 ноября появилась официальная реакция властей на сложившуюся ситуацию. Зампред регионального правительства Дмитрий Семенов в ходе совещания с директором ООО «ТНС энерго Пенза» Романом Черновым подчеркнул, что организационные меры, проводимые компанией, не должны отражаться на гражданах. «Начисления должны производиться правомерно, вне зависимости от того, какие внутренние изменения идут у поставщика ресурса», — заявил Семенов.

Чиновник отметил, что каждый случай выставления дополнительных квитанций индивидуален и требует детального рассмотрения. Если у граждан возникают сомнения в правильности начисления платы за электроэнергию, они могут обратиться за разъяснениями и защитой своих прав в государственную жилищную инспекцию Пензенской области, сообщает пресс-служба облправительства.

В ноябре текущего года многие пензенцы, помимо основного документа на оплату услуги, получили квитанции с указанием задолженности. Как пояснил Роман Чернов, это долги абонентов перед поставщиком электроэнергии за 2014—2015 годы. «В данный период ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляло услуги электроснабжения по прямым договорам с собственниками из-за банкротства ряда управляющих компаний. При этом не все жители своевременно и в полном объеме совершили оплату», — заявил Чернов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2016 года появилась официальная информация о том, что «ТНС энерго Пенза» ведет тяжбу в Арбитражном суде Пензенской области о признании банкротом управляющей компании ООО «Уютный дом», которая, по данным энергетиков, по состоянию на 1 октября 2016 года имеет долг свыше 2 млн рублей. «Всего предприятия сферы ЖКХ и исполнители коммунальных услуг региона на 1 октября 2016 года задолжали поставщику электроэнергии «ТНС энерго Пенза» свыше 420 млн рублей», — отмечают в «ТНС энерго Пенза».