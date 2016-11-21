Улан-Удэ, 21 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В Баргузинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 ноября, в республиканском ГУ МЧС.

qimono После снегопада

Уточняется, что режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на автомобильных дорогах регионального и местного значения введен 21 ноября решением районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Дороги от снега расчищает дорожная техника. «Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, ведется постоянный мониторинг дорожной обстановки, налажено взаимодействие с сельскими старостами. В населенных пунктах организована работа по оказанию адресной помощи пожилым и маломобильным людям по уборке придомовых территорий от снега», — говорится в сообщении ведомства.

Движение автотранспорта по федеральным трассам и региональным дорогам осуществляется в штатном режиме. Сотрудники МЧС рекомендуют водителям отказаться от поездок в Прибайкальский, Баргузинский и Кабанский районы.

Также в МЧС сообщили, что из-за обильных осадков четверо рыбаков не смогли самостоятельно выбраться с места рыбалки на озере Арангатуй в районе Чивыркуйского залива. К ним на помощь выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вездеходной технике.

Добавим, по данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17 по 21 ноября в Баргузинском районе прошли сильные снегопады.

Согласно данным метеостанции поселка Усть-Баргузин, за неделю выпало 54 мм снега (полторы месячной нормы). Высота снежного покрова достигла 49 см. На ближайших метеостанциях Баргузин и Горячинск за этот же период выпало по месячной норме осадков.

В ближайшие дни в Баргузинском районе ожидается снег различной интенсивности, сообщили ИА REGNUM бурятские синоптики.