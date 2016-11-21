Ярославль, 21 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Ярославская Епархия организует в областном центре пункты питания бездомных людей. Горячая еда будет предоставляться нуждающимся круглогодично, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в епархии.

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«Пункты питания будут работать в нескольких районах Ярославля — в центре, в Брагине, в Заволжском районе, на Нефтестрое и на Суздалке. Сейчас прорабатываются основные организационные моменты. Питание будут привозить в установленное время. Раздавать его людям будут волонтеры. Мы надеемся, что ярославцы откликнутся и выразят желание помочь нам в этой работе», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM предсндатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ярославской епархии иеромонах Агафангел (Шкуранков).

Точная дата, когда пункты питания начнут работу, пока не определена. Однако известно, что кормить бездомных будут на постоянной основе. Ранее епархия уже организовывала пункты питания совместно с Российским фондом мира.

«Епархия уже не впервые обращается к этой работе, но ранее она не была регулярной. Сейчас же эта деятельность станет постоянной. Особенно важно, чтобы люди, не имеющие крова, имели возможность в холода и морозы получить горячую еду и подкрепить силы», — отметил иеромонах Агафангел.