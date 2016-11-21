Воронеж, 21 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Отмена «народного маршрута», рекордный урожай и географический диктант — об этих и других событиях писали воронежские СМИ на минувшей неделе.

Luis Fernández García Колючки

«Народный маршрут» не выдержал кризиса

На прошлой неделе было принято решение о ликвидации «народного маршрута» — единственный на все Черноземье проект бесплатного общественного автотранспорта прекратил свое существование с 19 ноября. В правительстве региона решение объяснили ориентированностью на адресность социальной политики.

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Как пишет в номере от 16 ноября «Коммерсант-Черноземье» 16 ноября, за 12 лет реализации программы «Народный маршрут» на эти цели из бюджета региона было затрачено более миллиарда рублей.

«О том, что «Народный маршрут» может прекратить свою работу уже с 18 ноября нынешнего года, вчера сообщило облправительство. Чиновники пояснили, что «в существующем формате» работа программы «не отвечает требованиям адресности поддержки льготных категорий граждан». Высвободившиеся средства планируется направить на обновление автопарка области и Воронежа», — пишет издание.

«Программа «Народный маршрут» была создана в 2004 году возглавлявшим тогда регион Владимиром Кулаковым накануне губернаторских выборов. Несмотря на критику городских властей и депутатов, администрация региона заключила соглашение с Центрально-Черноземным банком Сбербанка РФ о получении 160 млн руб. кредита под залог областного имущества на покупку 100 ЛиАЗов. Автобусы начали курсировать по улицам Воронежа в ноябре 2004-го. Причем изначально программа подразумевала бесплатный проезд только для льготников, но накануне ее старта господин Кулаков заявил по местному телевидению, что услугой смогут воспользоваться все граждане, что стало полной неожиданностью для разработчиков проекта. Через полгода действия программы власти сообщили, что так как страна переходит на денежную компенсацию льготных проездов, программа завершается. Но позднее было объявлено о ее продлении, с такой инициативой накануне выборов в региональный парламент выступили депутаты от «Единой России», — отмечает издание.

Как пояснил изданию глава транспортной компании «Автолайн» и экс-глава городского управления автотранспорта Дмитрий Крутских, вопрос об отмене программы рассматривался в течение последних семи лет.

Сам Крутских в беседе с изданием назвал решение об отмене бесплатных автобусов неправильным по отношению к льготной категории граждан, отметив в то же время, что расходы на содержание маршрута негативно отражаются на бюджете.

При этом пять бывших народных маршрутов станут муниципальными — хотя, отмечает издание, участники воронежского рынка общественного транспорта ждали выставления на конкурс права работы на этих направлениях.

География для летчиков

В Воронеже летчики написали географический диктант — об этом 20 ноября сообщила «Российская газета».

«В придачу к общедоступной площадке воронежского госуниверситета, всероссийский географический диктант в столице Черноземья написали и в закрытых локациях военно-воздушной академии. Верные примеру своего министра, военные летчики, метеорологи и другие специалисты ВВС явились на мероприятие целыми факультетами. Рассчитанный на 600 человек клуб академии был полон. Столько же военных писало диктант во втором городке, где собрались представители электронных факультетов. На экране над сценой крутили мультики Российского географического обществ: симпатичный медведь, похожий на своего собрата из «Маши и Медведя», рассказывал о русских городах и землях, их богатствах, легендах и традициях», — пишет «РГ».

«Я из Сызрани, в академию приехал второе высшее образование получать, — рассказал командир вертолетного звена майор Роман Долинин. — Россию пролетел от Охотского до Черного моря, самое большое впечатление оставил Байкал. Мы пересекали его на высоте 1000 метров — очень красиво».

Как отмечает издание, в прошлом году первый географический диктант воронежские летчики написали с результативностью в 81% правильных ответов — это был лучший результат среди военных вузов страны.

«Мы готовим метеорологов, а им без географии никак нельзя. Правда, для нас важнее знать не название объекта, а его природные условия и влияние на погоду», — рассказал начальник факультета Андрей Маляр.

«Руководить процессом доверили профессору с кафедры тактики армейской авиации, Герою Советского Союза Ивану Малышеву. Золотую Звезду он получил за Афганистан, где летал на Ми-24».

«Под Кандагаром у местечка Лашкаргах мы в отрыве от полка помогали десанту: перевозили, высаживали, прикрывали огнем. А там климат особенный, разные явления в атмосфере. Мне предлагали синоптика с собой взять, но я отказался: нормальный летчик должен понимать не только пейзаж, но и воздушную обстановку. Если бы не география, я бы сейчас здесь не стоял», — рассказал Малышев изданию.

Рекордный урожай

Земледельцы Воронежской области собрали пять с половиной миллиона тонн сахарной свёклы. Урожайность корней — 477 центнеров с гектара — стала рекордной за сто лет, об этом 17 ноября пишет областная газета «Коммуна».

«На полях Воронежской области завершается уборка сахарной свёклы. Корни выкопаны более чем на 115 тысячах гектаров — при общей площади свекловичных плантаций в 122 тысячи гектаров. Валовой сбор уже превысил пять миллионов пятьсот тысяч тонн. По урожайности корней достигнут рекорд за всё время, сколько свёкла возделывается на воронежских полях — 477 центнеров с гектара», — пишет газета.

«К такому результату воронежские свекловоды шли очень тернистым путем. И как тут не вспомнить знаменитую свекловичную эпопею осени 1976 года. А началась она с того, что в августе область рапортовала в Москву о том, что воронежские хлеборобы продали государству миллион восемьсот тысяч тонн зерна (собрали, естественно, больше, но значительную часть урожая колхозы и совхозы оставили на нужды животноводства). С этим успехом воронежцев поздравил Генсек Леонид Брежнев. Срочно собрали областной партхозактив, и на нем в ответ на тёплые слова Леонида Ильича приняли обязательство при плане 4200 тысяч тонн свеклы собрать её пять миллионов двести тысяч тонн. Как поговаривали сведущие люди, такая цифра нужна была тогдашнему руководителю Воронежской области Вадиму Игнатову для того, чтобы скорее получить Звезду Героя Социалистического Труда. Чтобы выйти на заявленный рубеж, уборку свеклы стали сдерживать под любыми предлогами — она должна была ещё набрать свой вес. Сдерживали до тех пор, пока на второй или на третий день после Покрова не грянули морозы и не пошли затяжные дожди. Свекловичная техника встала. И тогда десятки, сотни тысяч рабочих и инженеров воронежских заводов, НИИ, студенты вузов целыми эшелонами отправлялись в колхозы и совхозы области. Чуть ли не вручную они выдергивали свеклу, ножами или гусеничными пальцами отбивали мерзлую землю и бросали корни в тракторные тележки… Эпопея «Пять двести» продолжалась до последних чисел ноября, пока на второй полосе «Правды» не появилось скромное сообщение о том, что «в сложнейших условиях земледельцы Воронежской области собрали 4 миллиона двести тысяч тонн свеклы». Звезду Героя Игнатов ни тогда, ни позже так и не получил, а область надорвалась на многие годы, если не на десятилетия».

«Ныне на дворе — совсем другая эпоха. Оснащаясь новейшей техникой, внедряя самые современные технологии, аграрии области работают без фанфар и громких слов, и не ради больших звёзд, а ради собственного финансового благополучия и стабильности. И потому добиваются все больших результатов».

«Беречь себя, спать дома одному»

В Черноземье растет заболеваемость ВИЧ — об этом 17 ноября пишет «Коммерсантъ-Черноземье».

По данным, которые приводит издание, с начала 2016 года рост количества зараженных ВИЧ-инфекцией зафиксирован практически во всех регионах Черноземья — только в Липецкой области официальный показатель снизился.

«В Белгородской области число заболевших с начала года выросло на 71%, а в Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях увеличилось в пределах 10%. Количество инфицированных в Черноземье пока далеко от критической отметки и несравнимо, например, с Екатеринбургом, но реальная ситуация может отличаться от статистики, признают врачи».

Самый заметный рост числа заболевших отмечается в Белгородскойобласти. «В региональном центре по профилактике и борьбе со СПИДом «Ъ» сообщили, что за девять месяцев было зарегистрировано на 71% больше ВИЧ-инфицированных, обратившихся за помощью к врачам, чем годом ранее. В абсолютных цифрах это 252 и 147 человек соответственно». По мнению специалистов, причиной стал рост больных наркоманией.

«Их вкалывают чуть ли не каждые два часа, и в таких случаях не используются даже индивидуальные шприцы, не говоря уже о стерильных. Изо всех случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Белгородской области с начала года больше половины — 163 — приходится именно на наркотический путь. При этом значительного роста передачи вируса путем половых актов в регионе не наблюдается», — цитирует издание медиков

«Санитарные врачи в Воронежской области по итогам трех кварталов 2016-го зафиксировали небольшой рост заболеваемости ВИЧ. По их данным, в январе-сентябре официально зарегистрировано 543 инфицированных жителя, на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года».

Между тем, параллельно росту заболеваемости ВИЧ в регионах Черноземья сокращаются продажи «одного из самых действенных средств профилактики инфекции — презервативов».

«По данным анализирующей фармацевтический рынок профильной консалтинговой компании DSM Group, за девять месяцев в макрорегионе было продано 488,5 тыс. упаковок контрацептивов, показатель снизился почти на 20%. Эксперты анализировали продажи в аптеках и специализированных магазинах, а продажи в супермаркетах и госпитальные закупки не учитывались. Активнее прочих соседних регионов от презервативов отказывается Тамбовская область — там продажи упали на 41,7%. В Липецкой области они сократились на 28,8%, в Орловской — на 25,7%, в Воронежской — на 25,4%, а в Курской — на 15,3%. Выросли продажи барьерных контрацептивов только в Белгородской области — на 11%».

Воронеж кладбищенский

Топ самых интересных надгробий на кладбищах города предлагает своим читателям газета «Моё!» в номере от 15 ноября.

«Слово «кладбище» вызывает мрачные ассоциации. Хотя на погосты можно взглянуть и с другой — культурологической — стороны. Ведь кладбища много могут рассказать не столько о мёртвых, сколько о живых — о нашей культуре, верованиях, быте, ценностях… Ведь даже египетские пирамиды — не что иное, как надгробия. А что смогут рассказать о нас с вами наши далёкие потомки, если им доведётся изучать нашу эпоху по погостам?»

К первой группе журналисты издания отнесли надгробия «советского наследия» — «это типовые серые или голубые обелиски с красной звездой наверху и небольшой фотографией. Подобные памятники массово пришли на смену православным крестам в период активной борьбы с религией. Изготавливались они из металла. Только ближе к 60-м годам с повышением материального благосостояния населения на могилах стали устанавливать каменные памятники. Хотя большинство из них были однотипными (как многое в СССР)».

Вторая группа — это памятники, установленные представителям «лихих 90-х». «Они выделяются и на фоне скромных советских могил, и часто превосходят своими роскошествами надгробия последних лет. Дорогие надгробные плиты с портретами в полный рост не заметить нельзя. «Братские» аллеи есть сегодня практически в каждом городе, в Воронеже мы встретили такие могилы, в частности, «на Баках» на левом берегу. На кладбищах они неизменно занимали VIP-места: у входа и на центральных аллеях».

Отдельно журналисты выделили цыганские захоронения. «Умершие, как правило, изображены на цыганских могилах в полный рост, нередко — сидящими за обеденными столами. Фотографии подписаны не только фамилиями, но и родовыми прозвищами. А обряд захоронений цыган вполне сравним с традицией захоронения египетских фараонов. Именитым египтянам в гробницу клали оружие, орудия труда, посуду — всё, что могло им «понадобиться» в загробной жизни. Так и у многих цыган — на тот свет их нередко отправляют в могилах класса люкс. В бетонные склепы опускают всё, что нажито непосильным трудом: телевизоры, золото, украшения, сотовые телефоны. Ходят слухи, что одному из цыганских баронов, похороненному в Воронеже, в могилу поставили даже автомобиль…»

«Удивительны по красоте армянские надгробные памятники. На армянских могилах состоятельных людей часто можно увидеть величественные арки и даже скульптуры в виде церкви. По древней традиции армянские памятники представляли собой хачкары — это массивные каменные стелы с высеченным на них резным крестом. На армянских могильных плитах в Воронеже сегодня можно обнаружить изображения хачкара».

«Очень часто нам встречались на воронежских могилах скульптуры ангелов. По рассказам работников кладбищ, сегодня они очень популярны и стоят не так дорого (от 4 тысяч рублей). Самое интересное, что поставляются такие ангелочки на российский рынок из Китая. А вот работы наших скульпторов на воронежских кладбищах — большая редкость. На Юго-Западном кладбище мы обнаружили бронзовую скульптуру девушки, а на Лесном нашли бюсты художнику и учителю — судя по всему, это авторские работы».

«Среди надгробий немало таких, которые могут рассказать о профессии или увлечениях похороненных здесь людей. Мы нашли памятник в виде компьютерного монитора, надгробие с футбольным мячом и даже могилу пилота с реальной хвостовой частью самолёта. Есть памятники, которые вводят в ступор. Вот, к примеру, надгробие с изображением мужчины в шарфике болельщика «Спартака» и матерной надписью».

«Стеклянные памятники — тоже новшество последних лет. Такой памятник мы обнаружили на Лесном кладбище, и, судя по всему, пока он единственный в городе. Хотя стоимость подобных надгробий, по нашим сведениям, не очень высока — порядка 25 тысяч рублей. Но и изготовить подобный памятник могут не все фирмы — заказать такое надгробие пока можно только в Москве».