Москва, 21 ноября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года депутаты Государственной думы РФ вновь смогут бесплатно пользоваться залами официальных лиц и делегаций в аэропортах страны. Об этом сообщил член думского комитета по регламенту Владимир Поздняков, передает RT.

Pulkovoairport.ru VIP-зал аэропорта

Народные избранники смогут находится в VIP-залах воздушных гаваней во время внутренних командировок и ежемесячных поездок, так называемых «региональных недель». Соответствующие средства буду выделены из бюджета.

С 2014 года депутаты могли отдохнуть в VIP-залах при условии, что вылетали за границу. В противном случае они могли получить услуги за собственный счет.