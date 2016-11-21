Волгоград, 21 ноября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Бывшему главе Городищенского района Волгоградской области — председателю Городищенской районной думы Сергею Мамонтову может грозить до 12 лет тюрьмы. Наказание экс-руководитель района понесет сразу за ряд преступлений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры 21 ноября, его обвинили по четырем статьям УК РФ. Мамонтову инкриминируют четыре эпизода получения взятки в крупном размере, шесть эпизодов превышения должностных полномочий и столько же служебного подлога, а также мошенничества в особо крупном размере.

Wallsbox.ru Фемида

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Председателя думы под Волгоградом подозревают в махинациях землей

Преступную деятельность Мамонтов начал еще весной 2010 года. Являясь главой Царицынского сельского поселения Городищенского района, он давал указания сотрудникам администрации изготавливать поддельные дубликаты постановлений, датированные 90-ми годами, от имени бывших глав сельсовета о предоставлении земельных участков в частную собственность, которые затем заверял. Впоследствии Мамонтов через знакомых оформлял участки на поставных лиц и продавал. Так, в частную собственность были незаконно переданы 24 земельных участка. Общая кадастровая стоимость этих объектов превысила 3,5 миллиона рублей — именно на эту сумму оценен ущерб, причиненный муниципальному району. Сам чиновник в результате преступных махинаций «заработал» около 3 миллионов рублей.

Как уточнили в региональном управлении СКР, документы Мамонтов подделывал систематически на протяжении пяти лет.

В настоящее время следствие по делу окончено. Сегодня региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Городищенского района. Рассматривать дело будет Городищенский районный суд. Вину в инкриминируемых деяниях Мамонтов отрицает.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Мамонтов был задержан весной текущего года по подозрению в получении взятки в размере 300 тысяч рублей, которые он получил за выделение земельного участка.

«Дело Мамонтова» стало продолжением череды уголовных дел о коррупции, возбужденных в отношении руководителей Городища и Городищенского района. Так, в начале марта фигурантом уголовного дела стал глава администрации Городищенского района — бывший министр сельского хозяйства правительства Волгоградской области Александр Тарасов. Его задержали по подозрению в получении взятки.

Подробнее: СМИ: За взятку задержан глава Городищенского района Волгоградской областиВ октябре 2015 года был осужден бывший глава Городищенского поселения Юрий Рябов. За крупное мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, суд отправил его в колонию на один год и наказал штрафом в 50 тысяч рублей. Весной текущего года суд ужесточил наказание бывшему председателю Городищенской городской думы и главе Городищенского городского поселения Михаилу Поддубнову. Вынесенный изначально приговор за земельные махинации — три года лишения свободы условно — был заменен на реальный срок в колонии общего режима.