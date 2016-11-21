Грозный, 21 ноября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В Чечне устранят влияние человеческого фактора на процесс сдачи ЕГЭ. В республике начинается внедрение технологии печати экзаменационных вариантов прямо в пунктах проведения экзамена.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Для этого каждая аудитория будет оснащена техникой для сканирования и распечатывания контрольно-измерительных материалов (КИМ), сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе Министерства образования региона.

Такие меры должны качественно улучшить условия для сдачи ЕГЭ и повлиять на его результаты с положительной точки зрения. Во-первых отпадет необходимость заблаговременной доставки заданий и бланков в пункты проведения экзамена, а также хранения КИМов. Кроме того, это позволит исключить возможность доступа к ним посторонних лиц.

Уже 25 ноября пройдет тестирование новой системы. Отрабатывать технологию будут впервые на базе средней образовательной школы №50 в городе Грозном. Обучать новой процедуре лиц, задействованных в проведении экзамена, будут специалисты Чеченского института повышения квалификации работников образования.

Всего предстоит оснастить новой системой 38 пунктов проведения ЕГЭ. Полностью ввести в действие новые технологии планируют уже в будущем году.