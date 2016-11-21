Ярославль, 21 ноября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Пленарные заседания Ярославской областной думы должны начинаться с исполнения государственного гимна. С такой инициативой выступил депутат от фракции «Единая Россия» Василий Бобков. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Василий Бобков (справа)

«Это важная составляющая для представительного органа. Посмотрел статистику: в 17 регионах исполняется российский гимн. По регламенту это возможно. Это нужно для патриотического воспитания, а депутаты должны быть примером. Не обязательно депутату петь, но это символ, это объединяет, в этот момент нужно прокручивать в голове, для чего работаем», — рассказал депутат Ярославской областной думы Василий Бобков корреспонденту ИА REGNUM.

Упреков в том, что депутаты вместо экономических проблем занимаются символикой, автор идеи не боится. Так, по его словам, ни у кого не вызывает вопросов, когда гимн звучит перед началом спортивных состязаний.

«Никоим образом не должно быть законодательных инициатив, обязывающих школы или университеты исполнять гимн. Хотя в школах, которые носят имена героев, и так исполняют», — поделился своим мнением Василий Бобков.

Василий Бобков не сомневается, что коллеги по Думе его поддержат. Заседания Ярославской областной думы проходят один раз в месяц, они транслируются в сети интернет.