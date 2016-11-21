Тамбов, 21 ноября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника регионального ГУ МЧС России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, мужчина подозревается в получении взятки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

По версии следствия, инициативный замначальника управления организовал себе ежемесячную прибавку к зарплате. В апреле 2016 года он предложил генеральному директору фирмы, которая устанавливает противопожарные системы, покровительство. Свои услуги мужчина оценил в 25 тысяч рублей в месяц. Первые деньги он получил в июне. В итоге к ноябрю он успел подзаработать 125 тысяч рублей.

«18 ноября 2016 года после передачи очередной части денежного вознаграждения заместитель начальника отдела регионального ГУ МЧС России был задержан в своем рабочем кабинете сотрудниками регионального УФСБ России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.