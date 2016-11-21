Мадрид, 21 ноября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Нападающий ФК «Реал Мадрид» Криштиану Роналду во время словесной перепалки с полузащитником ФК «Атлетико Мадрид» Коке в ходе 12-го тура чемпионата Испании заявил, что хотя он и гомосексуалист, зато у него много денег, сообщает «Спорт Экспресс».

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Об этой перепалке Роналду рассказал своим напарникам. «Коке назвал меня геем», — сказал он.

Один из товарищей Роналду спросил, что футболист намерен предпринять в связи с этим. «Ничего, а что я могу сделать? Он назвал меня геем, я ответил: «Да, я гей, но зато я очень богат», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между «Реалом» и «Атлетико» состоялся 19 ноября на стадионе Висенте Кальдерон. Счёт 3:0 в пользу «Реала». Все голы забил Роналду.