Москва, 21 ноября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. За десять месяцев 2016 года объем выданных в России ипотечных кредитов увеличился на 32% и достиг 1,15 трлн рублей. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

AlexanderStein Ипотека

Всего с января по октябрь включительно было выдано 675 тыс. кредитов, такое же количество было выдано в течение всего 2015 года. За октябрь ипотечные кредиты получили 73 тыс. человек, их сумма составила 124 млрд руб. Это на 12% превышает показатель за тот же период прошлого года.

Специалисты АИЖК считают, что ипотеку стали чаще оформлять из-за снижения уровня процентных ставок. За 10 месяцев уровень инфляции уменьшился до 7,4%, в то время как год назад он составлял 15,9%.

Уменьшение ключевой ставки до 10% стало стимулом для сокращения ставок по ипотеке. Сейчас показатели ипотечных ставок соответствуют значениям 2014 года — на вторичном рынке минимальная ставка составляет 11,9%, на первичном — 10,9%.