Нижний Новгород, 21 ноября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в одну из местных больниц был госпитализирован актер Андрей Мерзликин, приехавший в город на гастроли. Об этом сам артист написал на своей странице в соцсети Instagram.

Ivanaivanova Андрей Мерзликин

«У меня произошло маленькое осложнение, после перенесенной «на ногах», вирусной простуды, — пишет артист. — Диагностировали в самом начале пневмонию».

Мерзликин добавил, что он прошел курс интенсивной терапии и в скоро времени продолжит гастроли.

«Капельницы с антибиотиками и витаминами! Участливые медсестры! Ничто так не двигает к выздоровлению, как медицинский юмор!» — добавил артист.

Актер Андрей Мерзликин известен зрителям по ролям в таких фильмах как «Бумер», «Молодежка», «Без права на ошибку», «Жмурки», «Утомленные солнцем 2» и др.