Кабул, 21 ноября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Террорист привел в действие взрывное устройство в шиитской мечети в Кабуле, заявили представители полиции Афганистана, сообщает 21 ноября Reuters.

Oxam Hartog Кабул

Злоумышленник вошел в мечеть Бакир уль Олум, когда верующие готовились к молитве. Более детальной информации пока не поступало.

Напомним, что 5 сентября в Кабуле прогремели три мощных взрыва. Ответственность за теракт 5 сентября взяло террористическое движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).