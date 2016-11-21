Самара, 21 ноября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. 21 ноября в Самарском регионе наблюдается отсутствие осадков, температура воздуха по области до — 20 °C, ветер восточный южный, юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха по области ночью — 10,-15°С. В Самаре ночью — 13,-15°С, днём — 7, — 9 °C, сообщили ИА REGNUM в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Виктор Цыплаков. Мороз и солнце

Сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возникновение ограничений в движении транспорта по всей территории Самарской области в связи с несоблюдением ПДД, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия, метеорологическими явлениями.

Возможно уменьшение пропускной способности автотранспорта, образование заторов, что вызовет скопление на дорогах машин и людей, увеличение количества ДТП на автодорогах федерального и местного значения без достижения значений критериев ЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с 17 по 22 ноября 2016 года в Самарской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.