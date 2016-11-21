Махачкала, 21 ноября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Дагестанские мусульмане в целом достаточно счастливы, хотят быть образованными и ценят свою семью, но некоторые проблемы предпочитают решать с помощью традиций и религиозных норм, а не на основе светской юрисдикции. Эти и другие выводы были сделаны учеными в результате проведенного в республике опроса о ценностях дагестанских мусульман. Ими занимались сотрудник Института экономической политики имени Егора Гайдара, кандидат экономических наук Ирина Стародубовская и старший научный сотрудник и Российской академии народного хозяйства и госслужбы Евгений Варшавер. Презентация первых результатов прошла накануне в Махачкале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молящийся

Как пояснили ученые, опрос проводился в основном в социальных сетях. В Дагестане этот метод, по их словам, более эффективен и безопасен для людей, проводящих исследование, чем прямые личные опросы. Выборка репрезентативна, но позволяет говорить о тенденциях. Всего в опросе участвовали 1675 человек самых разных национальностей и профессий. Примерно 70% из них мужчины, 30% — женщины. Такое же соотношение городского и сельского населения. Средний возраст респондентов — 40 лет. Все участники опроса указали, что они мусульмане. Вопросы касались семейных, религиозных ценностей, отношения к насилию и гендерных вопросов, участия в общественной жизни.

По словам авторов исследования, их удивили некоторые результаты. Так, 85% участников опроса сказали, что они счастливы, 60% ответили, что чувствуют себя защищенными. Что касается базовых ценностей, то более 90% мусульман на первое место поставили семью, на второе — здоровье, а религию — на третье. Далее идут работа и свободное время. В детях же большая часть хотят воспитать ответственность, трудолюбие, терпимость и уважение. Религиозность лишь на четвертом месте.

Более всего нетерпимы дагестанские мусульмане к наркоманам, а после них — к гомосексуалистам. На третьем месте алкоголики и носители СПИДа. Дагестанцы толерантны к представителям других национальностей и других религий. 50% опрошенных на вопрос, кому вы доверяете, ответили — «любому, если он не доказал обратное». 30% опрошенных предпочитают доверять родственникам.

Из опроса было сделано несколько важных выводов, заявила Ирина Стародубовская. Она считает, что в первую очередь его результаты опровергли устойчивое мнение о том, что Дагестан — это традиционное архаичное общество. По ее словам, опрос показал, что ценности дагестанцев достаточно модернизированные.

«Подавляющее большинство мусульман региона считают, что обязательно надо получать хорошее образование. Почти все хотят работать в престижной компании, зарабатывать много. Дагестанские мусульмане готовы бороться за гражданские права, участвуют в благотворительности, среди них распространены ценности демократии, около 90% согласны с тем, что лидера надо выбирать на свободных и честных выборах», — заявила исследовательница.

Следующий вывод, который сделали ученые — это неоднородность так называемых нетрадиционных мусульман (салафитов) в Дагестане. По мнению Стародубовской, эта группа расколота по ценностям, особенно по гендерным вопросам, вопросам образования и другим. Она считает, что этот результат показывает, что проведение единой государственной политики в отношении этой группы было бы неправильным.

Неожиданным для ученых оказалось и то, что такое большое количество дагестанцев чувствуют себя защищенными и счастливыми. По мнению общественного деятеля Сулаймана Уладиева, это связано с ментальными особенностями дагестанцев. Мало кто из дагестанцев скажет, что он не счастлив и что он мало защищен, потому что тогда о нем будет мнение, что он слабак. «Если зададут такой вопрос, большинство конечно же ответит, что счастливо и способно защитить себя. О защите со стороны государства мало кто думает. А на самом деле, я думаю, что более половины дагестанцев в данных условиях просто не могут быть счастливы. Это менталитет», — сказал Уладиев.

Респондентам помимо анкет предлагались и так называемые виньетки. Это гипотетическая ситуация, моделирующая реальное поведение человека. Так, была предложена такая ситуация, когда молодой парень погиб в аварии, виновником которой стал сын чиновника. Суд оправдал виновника. Тогда отец погибшего решил отомстить и убил виновного в смерти своего сына.

Респондентам задавался вопрос, оправдываете ли вы действия отца погибшего. Более половины ответили, что он поступил правильно. Ученые считают, что не ожидали такого результата, поскольку и светские, и религиозные нормы запрещают самосуд.

В данной ситуации, как считает Сулайман Уладиев, респонденты отреагировали на тот факт, что виновником был сын чиновника. Если бы на его месте был любой другой, обычный гражданин, результат таким не был бы, отметил эксперт. Этот ответ, по его словам, показывает отношение общества к чиновникам. Оно и не может быть другим, когда власть притесняет простых граждан. Кроме того, считает Уладиев, такой результат показывает, что большинство дагестанских мусульман, хоть и проповедуют религиозные ценности, но сами не готовы жить так, как требуют законы шариата.

Отметим, по данным Росстата, численность населения Дагестана на 2016 год составляет немногим более трех миллионов человек. Более 90% населения традиционно проповедуют ислам. В республике зарегистрировано около 2,5 тысяч исламских религиозных организаций.