Москва, 21 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются глубоко на позитивной территории сегодня, 21 ноября, после того, как страны ОПЕК и Россия просигналили, что существует очень высокая вероятность подписания соглашения о сокращении добычи на встрече 30 ноября в Вене, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

ptra Нефть

«Страны, крупнейшие производители нефти, в последние две недели вели очень интенсивный дипломатический диалог по вопросу сокращения добычи. По их итогам зазвучали позитивные заявления, которые теперь прозвучали и со стороны стран, чьи позиции существенно осложняли имплементацию алжирского соглашения. Рынок теперь снова закладывает в цены сокращение добычи со стороны ОПЕК. Причем цены растут на достаточно высоких объемах, что свидетельствует о наличии интереса на покупку со стороны крупных участников рынка», — пояснил Полховский.

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«После оптимистичных заявлений высокопоставленных лиц из стран, чьи позиции существенно усложняли подписание соглашения, дополнительные подробности будут носить, скорее всего, в основном позитивный характер. Скорее всего, Brent может достичь 53 уже и до 30 ноября», — предположил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, по данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале на бирже ICE в Лондоне 21 ноября в 11:00 по мск прибавляли в цене 2,6% до 48,40 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI подрастал на 1,1% до 46,84.