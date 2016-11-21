Ереван, 21 ноября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Иран и Армения заключили соглашение о свободном передвижении транспортных средств, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

Пресс-служба министерства транспорта Армении

В рамках визита министра финансов и экономики ИРИ, главы Таможенного управления Исламской Республики Масуда Карбасиана в Армению между Ираном и Арменией было заключено соглашение о свободном передвижении транспортных средств, согласно которому передвижение будет возможно осуществлять без залога и необходимости получения соответствующего разрешения.

На днях премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече с министром финансов и экономики, главой Таможенного управления ИРИ Масудом Карбасианом заявил, что для Армении Иран является не только дружественной страной, но и одним из важных партнеров.

Также на состоявшемся 18 ноября заседании правительства Армении глава правительства поручил министру экономического развития и инвестиций Армении совместно с министерствами иностранных дел, здравоохранения и сельского хозяйства РА обсудить и в пятидневный срок в предусмотренном порядке представить проект решения премьера РА относительно создания рабочей группы, которая будет заниматься стимулированием экспорта армянской продукции, в частности пищевых продуктов и сельхозпродукции, в Иран. По словам Карена Карапетяна, рабочая группа должна вести работу с иранской стороной в направлении создания в Армении соответствующих институциональных структур с целью обеспечения необходимых разрешений для экспорта продукции РА на иранский рынок, чтобы армянская продукция соответствовала требуемым в ИРИ стандартам и поступала на иранский рынок в упрощенном порядке.

Также 19 ноября министерство транспорта Армении сообщило, что Армения планирует стать транзитной страной для осуществления мультимодальных (посредством различных транспортных средств) контейнерных перевозок грузов из Европы в Иран и в обратном направлении.

На прошлой неделе в экспериментальном порядке 2 контейнера водным путем были доставлены в морской порт Поти (Грузия), затем по железной дороге в Армению — на станцию Ерасх, а оттуда на автотранспорте в Иран.

По словам первого заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий РА Артура Аракеляна пробная перевозка контейнеров позволила армянской стороне проанализировать возникающие на пути проблемы, совместными усилиями попытаться устранить все препятствия, которые влияют на время и стоимость перевозок. По словам замминистра, контейнеры из Поти были доставлены в Ерасх за 38 часов, что является достаточно хорошим показателем. Вместе с тем, как заявил замминистра, необходимо в дальнейшем работать в направлении максимального сокращения этого времени.

Помимо активизации экономики страны, как заявил Аракелян, создание маршрута имеет также стратегическое значение для страны. Учитывая факт закрытых границ Армении с двумя соседними государствами, по его словам, чрезвычайно важно, чтобы Армения имела стабильно функционирующий транспортный коридор. «Программа окажет содействие также развитию торговых отношений с Ираном», — отметил Аракелян.

В свою очередь, гендиректор ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) Сергей Валько подтвердил, что данный проект является реалистичным. По его словам, данная модель перевозок продуктивна не только с точки зрения времени, но и надежности перевозок.

Проект мультимодальных перевозок из Ирана в страны Европы и обратно с задействованием железной дороги были представлены ЮКЖД в ходе выставки «Армения EXPO 2016», которая прошла 5−8 октября в Тегеране.

В компании сообщили, что для использования данного коридора в результате обсуждений с Грузинской железной дорогой принято решение о снижении тарифной ставки на данном направлении.

Для осуществления данного проекта большую значимость имеет строительство бетонной автодороги Север-Юг, которая должна связать границу Ирана и Грузии через всю территорию Армении.

Как сообщает АрмИнфо, принято уже политическое решение о замене бетонной автомобильной дороги Агарак — Сисиан на асфальтную в целях быстрого строительства участка дороги Агарак — Сисиан. Данный участок является самым трудным, он позволит сократить дорогу на 70 км, а по времени — на 2,5 часа. Планируется завершить строительство максимум в течение трех лет. В этом случае удастся достичь наибольшей транспортной загруженности в этом направлении. С модернизацией дороги от Сисиана до Ерасха появится возможность использования железной дороги. Станция в Ерасхе будет оснащена крупными терминалами, которыми уже заинтересованы представители иранского бизнеса. Подсчитано, что доставка товаров до Ерасха, а оттуда по железной дороге до грузинского побережья Черного моря окажется на $500 с тонны груза дешевле, чем маршрут, который предлагает Азербайджан.

Между тем, в Армении продолжают акцентировать внимание на работу ЮКЖД (100 «дочка» ОАО «Российские железные дороги»). Так в проекте бюджета Армении на 2017 год заложена статья о субсидии пассажирских железнодорожных перевозок. На покрытие убытка предназначено 324 млн драмов (около $683 тыс). Чтобы покрыть убыток, правительство Армении полностью возвращает обратно деньги, которые получает от российского концессионера железной дороги.

Как ранее писало ИА REGNUM, в свое время, когда РЖД получила концессию на управление армянскими ж/д, ее руководством, как вполне реальные и близкие, воспринимались планы по восстановлению движения между Арменией и Турцией. Однако с приходом понимания того, что реализация этих планов является делом необозримого будущего, инвестиционный и эмоциональный пыл угас. Пришло осознание того, что еще многие годы необходимо ограничиться работой лишь магистрали Армения — Грузия.