Горно-Алтайск, 21 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова представила нового начальника городского управления образования. Им стала 34-летняя Наталья Анисимова, которая до недавнего времени занимала пост начальника отдела по надзору и контролю в сфере образования в министерстве образования и науки Республики Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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До этого управлением образования много лет руководила Екатерина Петренко, которая в настоящее время обвиняется в получении крупной взятки. Она уже признала свою вину в получении почти 890 тыс. рублей. За эти деньги чиновница оказывала одной из фирм содействие в получение права на заключение муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров для нужд школьных и дошкольных учреждений Горно-Алтайска.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, несколько недель назад в мэрии уже произошли крупные кадровые перестановки — первым заместителем главы стала Юлия Мягкова, управделами — Миржан Заргумаров, начальником управления по имуществу и земельным отношениям — Валентина Челтугашева. Самому старшему из назначенных чиновников — 37 лет, самому младшему — 30 лет. При этом «старожилы» мэрии Виктор Емельянов и Алексей Пешков ушли в отставку по собственному желанию. Очевиден курс нынешнего градоначальника 40-летней Ольги Сафроновой на омоложение команды городских управленцев, пишут местные СМИ.

Отметим, что Сафронова до недавнего времени была вице-премьером Республики Алтай. В конце августа она стала вице-мэром и начала исполнять обязанности мэра Виктора Облогина, которого суд отстранил от должности на период расследования многочисленных уголовных дел, возбужденных в отношении градоначальника. Как уже сообщало ИА REGNUM, Облогин, руководивший городом на протяжении почти 25 лет, обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В настоящее время находится под домашним арестом.