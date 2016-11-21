Ярославль, 21 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. 23 ноября муниципалитет Ярославля соберется на внеочередное заседание, чтобы внести изменения в собственное решение «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

ИА REGNUM Деньги

Экстренность решения вызвана неопределенностью федерального законодательства, а именно отменой ОКУН — общероссийского классификатора услуг населению.

«В июле этого года был отменен общероссийский классификатор услуг населению, согласно которому у нас устанавливались ставки для предпринимателей. И теперь некоторые виды деятельности, а именно бытовые услуги, никак не обозначены. Правительство должно было подготовить взамен общероссийский классификатор видов экономической деятельности, но его нет до сих пор. И если не внести изменения в решение муниципалитета, в первом квартале 2017 года мы бы потеряли эти налоги — около 5 млн рублей», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете Ярославля.

В перечень «спорных» услуг входят ремонт обуви, часов, швейных изделий, бытовой техники и некоторые другие виды. Сейчас для каждого вида установлена своя ставка налога. В новом решении муниципалитета они будут обозначены одной строкой, и для них будет установлен единый минимальный местный коэффициент налога — 0,519. В связи с этим город в любом случае не получит часть ожидаемых поступлений.

Городские власти ожидают, что Правительство России все же выпустит нормативный документ, и местное решение вновь будет пересмотрено. Срочность принятия решения обусловлена тем, что решение представительного органа об изменениях в налогообложении должно быть принято и опубликовано не менее чем за месяц до вступления в силу.