Самара, 21 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Число родившихся за 9 месяцев 2016 года в Самарской области составило 30 тыс. 561, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,7%. Лидирующие позиции среди детского населения занимает рост заболеваемости от новообразований — в 3,1 раза и врожденных аномалий, деформации и хромосомных нарушений — в 2,4 раза, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Самарастата.

Френсис Дей. Мать и ребёнок

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В соответствии со статистическим данными, на 100 девочек мальчиков рождается на 5 — 8 человек больше. В возрастной группе 0−17 лет на 1000 человек мужского пола приходится 941 человек женского. Еще 15 лет назад в структуре родившихся преобладали первенцы (65%), вторые дети составляли 27%, третьи и последующие — 8%. В 2015 году на долю первых и вторых детей пришлось по 43% родившихся, констатируют в ведомстве.

По данным Самарастата по состоянию на 1 января 2016 года в области насчитывалось 584 тыс. детей в возрасте до 18 лет, в том числе 263 тыс. дошколят (0−6 лет) и 321 тыс. детей школьного возраста (7−17 лет), из которых 79 тыс. — подростки (15−17 лет). Доля детей в общей численности населения региона составляет 18,2%.

В период с 2000 по 2015 годы число родившихся в Самарской области увеличилось на 59%. В 2015 году в области родилось 40 986 детей, в том числе 6 троен (или 18 тройняшек) и 531 двойня (или 1062 двойняшки). В прошлом году наибольшее число рождений зафиксировано в июле, в этом месяце появилось на свет 3934 ребенка.

В 2015 году с целью профилактики заболеваний было осмотрено 517 тыс. детей в возрасте до 14 лет, из них 35% детей имеют нарушение осанки; около 11% — пониженную остроту зрения; 6% — сколиоз; 4% — дефекты речи и 0,2% — пониженную остроту слуха.

В период с 2000 по 2015 годы в регионе отмечено повышение заболеваемости от болезней кожи и подкожной клетчатки — на 75%, органов дыхания — на 68%, нервной системы — на 61%, мочеполовой системы — на 52%, болезней органов пищеварения — на 47%. Лидирующие позиции занимает рост заболеваемости от новообразований — в 3,1 раза и врожденных аномалий, деформации и хромосомных нарушений — в 2,4 раза.

Напомним, 20 ноября отмечался Всемирный день прав ребенка, посвященный принятию Конвенции о правах ребенка (1989 года), которая увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь, развитие и защиту детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Самарской области на начало августа 2016 года по предварительной оценке составила 3 млн 204 тыс. 100 человек. За январь-июль 2016 года численность населения уменьшилась на 1,9 тыс. человек. Число родившихся по сравнению с январем-июлем 2015-го сократилось на 1,2%, а число умерших — на 6,5%, превысив число родившихся на 12,9% (в январе-июле 2015 года — на 19,4%).

Естественная убыль как устойчивый и долговременный фактор сокращения населения в январе-июле 2016 года наблюдалась в большинстве территорий Самарской области. За этот период родились 23 тыс. человек, ушли из жизни — 26 тыс., что на 6,5%меньше, чем в 2015-м. Смертность превысила рождаемость на 3000 человек.

В Самарской области в 2015 году в органах ЗАГС зарегистрировано рождение 21 тыс. 495 мальчиков и 19 тыс. 935 девочек, представителей мужского пола родилось на 4% больше — 52%

Некоторые родители пожелали дать своим детям необычные и двойные имена, такие как: Бонифатий, Май, Цезарь, Финист, Ювеналий, Ева-Мария, Мария-Виктория, Анабелла, Девора, Малина, Сталина, Юнона

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