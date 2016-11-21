Астрахань, 21 ноября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Астраханская область обратилась в Фонд содействия реформированию ЖКХ за деньгами. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве строительства и дорожного хозяйства 21 ноября, средства региону нужны для переселения граждан из аварийного жилья, а именно, заключительного этапа 2016−2017 годов.

Astrobl.ru Аварийный фонд

Соответствующую заявку область представила в госкорпорацию на прошлой неделе. Согласно документу, регион планирует получить из средств Фонда 275,18 млн рублей. Из них 164,17 млн рублей составляет экономия неизрасходованных средств корпорации при реализации предыдущих программ. Средства предполагается направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории шести муниципальных образований.

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Как сообщало ИА REGNUM, еще одна заявка Астраханской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья на сумму 781,39 млн рублей была одобрена фондом летом прошлого года. В порядке софинансирования область должна была добавить ещё 406 млн рублей. На тот момент в регионе велось строительство 27 тыс. квадратных метров жилья для переселенцев, а местные власти заявляли о планах переселить в новые квартиры 2 685 человек, которые проживали в 198 аварийных домах на территории восьми муниципальных образований.

В Астраханской области за последние семь лет (с 2008 года) для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда было выделено 3,07 млрд рублей. В порядке софинансирования регион добавил 1,59 млрд рублей. На эти деньги были капитально отремонтированы 1 078 многоквартирных домов — условия проживания улучшили свыше 119,7 тыс. человек. Также средства направили на переселение из аварийного жилья 6 327 граждан.

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На сегодняшний день в Астраханской области в гнилушках продолжают жить 5 тыс. человек. Площадь аварийного фонда превышает 72 тыс. кв. метров. Предоставить всем переселенцам новые квартиры планируется до 2017 года. На эти цели необходимо свыше 2,1 млрд рублей. 1,2 млрд рублей из этой суммы выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ, бюджет Астраханской области добавит 320 млн, из местных бюджетов направят 320 млн рублей, внебюджетные средства превысят 340 млн рублей.