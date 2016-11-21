Москва, 21 ноября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Российский рубль в начале торгов 21 ноября вырос к доллару США и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

Так, биржевой курс евро опустился на 23 копейки к рублю и составил по состоянию на 10:20 мск 68,26 рубля.

В свою очередь, доллар США подешевел почти на 40 копеек — до 64,33 рубля.

Отметим, что российский рубль укрепляется на фоне роста мировых цен на нефть.

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