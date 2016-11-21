Санкт-Петербург, 21 ноября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. На рассмотрение во втором чтении проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов будет отведено всего 30 минут. Законопроект о бюджете депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсудят 23 ноября на своем пленарном заседании.

Assembly.spb.ru Заксобрание Санкт-Петербурга

Как сообщили 21 ноября в пресс-службе городского парламента, на сегодняшнем заседании комитета по законодательству спикеру Заксобрания было рекомендовано при формировании порядка работы пленарного заседания установить фиксированное время для рассмотрения во втором чтении законопроекта о бюджете-2017 — 11:00 часов.

А уже на 11:30 назначено рассмотрение проекта городского закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Таким образом, на обсуждение главного финансового документа, определяющего основные параметры жизнедеятельности города на Неве в ближайший год, будет отведено всего полчаса депутатского времени. При этом на прошлой неделе городское Заксобрание и вовсе сделало перерыв в своей работе.

Напомним, что в проекте бюджета городскими властями заложено повышение стоимости проезда на городском общественном транспорте сразу на 10 рублей, что уже вызвало недовольство горожан.

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Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Санкт-Петербурга 2 ноября приняло в первом чтении проект городского бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Документ уже предусматривал рекордный дефицит бюджета в 64,3 млрд рублей на 2017 год. Это на 10% выше, чем в бюджете 2016 года. Доходы городской казны в следующем году составят 470,7 млрд рублей, расходы — 535 млрд рублей.

Поправка губернатора ко второму чтению может еще более увеличить дефицит, максимальное значение которого, по бюджетному законодательству, не должно превысить 70 млрд рублей.