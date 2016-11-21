МЧС Киргизии пытается спасти пастухов и 800 баранов, пропавших в горах
Бишкек, 21 ноября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций пытаются найти трех пастухов и стадо из 800 баранов, пропавших на одном из высокогорных пастбищ Ошской области Киргизии. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщило ИА «24.kg».
По имеющимся данным, чабаны перестали выходить на связь еще 17 ноября 2016 года. Для их поиска был мобилизован специальный отряд МЧС, получивший в свое распоряжение вездеход и снегоход.
«Пастухи не смогли спуститься с гор, скорее всего, по причине резкого ухудшения погоды. После прошедших снегопадов высота сугробов в отдельных районах Ошской области превышает один метр», — пишет «Вечерний Бишкек».
Напомним, что в течение последних нескольких дней практически во всех регионах Киргизии выпал обильный снегопад (преимущественно мокрый снег) и произошло резкое понижение температуры окружающего воздуха (до минус 25 °C в высокогорных районах). Также в МЧС отметили, что в ближайшее время улучшения погодных условий не ожидается.