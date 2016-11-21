Бишкек, 21 ноября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций пытаются найти трех пастухов и стадо из 800 баранов, пропавших на одном из высокогорных пастбищ Ошской области Киргизии. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщило ИА «24.kg».

Азанбек Джанаев. Стадо в горах. 1954

По имеющимся данным, чабаны перестали выходить на связь еще 17 ноября 2016 года. Для их поиска был мобилизован специальный отряд МЧС, получивший в свое распоряжение вездеход и снегоход.

«Пастухи не смогли спуститься с гор, скорее всего, по причине резкого ухудшения погоды. После прошедших снегопадов высота сугробов в отдельных районах Ошской области превышает один метр», — пишет «Вечерний Бишкек».

Напомним, что в течение последних нескольких дней практически во всех регионах Киргизии выпал обильный снегопад (преимущественно мокрый снег) и произошло резкое понижение температуры окружающего воздуха (до минус 25 °C в высокогорных районах). Также в МЧС отметили, что в ближайшее время улучшения погодных условий не ожидается.