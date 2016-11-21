Москва, 21 ноября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Нефтяные котировки, несмотря на крепкий доллар, продолжают выбираться из «ямы». Скорее всего, цены на нефть Brentв ближайшие дни пробьют уровень 50 долларов за баррель, считает аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

«Поводом к такому восхождению служат ожидания инвесторов, что страны ОПЕК смогут договориться о снижении добычи до конца года. Вместе с тем российский финансовый рынок не спешит покорять новые вершины: на него давят проблемы с балансировкой российского бюджета, неопределенность на геополитическом поле, а также рост индекса доллара США выше 100 пунктов», — говорит эксперт.

Курсы доллара и евро на фоне дорожающего «черного золота» упадут в течение торгов 21 ноября до 64,5 рубля и 68,3 рубля, соответственно, прогнозирует аналитик. «На динамику финансового рынка сегодня вечером может повлиять выступление главы ЕЦБ, которое может пролить свет на дальнейшую политику европейского регулятора», — полагает Антонов.