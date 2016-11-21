Рязань, 21 ноября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Никаких нарушений при застройке кремля в Рязани в результате проверки выявлено не было. Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Уголовное дело

Проверка велась с участием правоохранительных органов — по заявлению Мединского, Минкульт «проверял собственные подразделения».

«Никаких нарушений нет. Все, что можно и нужно там сохранить, сохраняется, требования жесткие и разумные. Болтовня, что в центре Рязани кто-то разрешил строительство метро, бред сумасшедшего», — сказал министр культуры.

Между тем, градозащитники удивлены тем, что проверка была ведомственной. Как напомнил градозащитник Рязанского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Игорь Кочетков, именно министр Мединский подписал документ (приказ Минкультуры от 4 июля), который фактически разрешает возведение на территории Кремля объектов капитального строительства.

Кочетков, комментируя слова министра, отметил, что заявление о возбуждении уголовного дела касалось и лично Владимира Мединского, поэтому проверка «собственных подразделений» выглядит довольно странно.

«В проекте, утвержденном Владимиром Мединским, территория ансамбля кремля уменьшена в два раза. По мнению министра культуры — половину территории ансамбля Рязанского кремля, официально стоящего на охране — после подписания его приказа — уже охранять не нужно. А можно застроить», — сообщил ИА REGNUM Игорь Кочетков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года министерство выпустило приказ, согласно которому создается «достопримечательное место Переяславль-Рязанский». Однако, по мнению активистов, проект фактически ставит крест на дальнейшем существовании Кремля в Рязани, так как половина территории памятника переводится из особо охраняемой зоны в режим «Р», который разрешает строительство многоквартирных домов, подземных переходов и даже линии метро.

В начале ноября стало известно, что Главное управление экономической безопасности МВД РФ начало доследственную проверку по заявлению о возбуждении уголовного дела против министра культуры Владимира Мединского по ст. 285 УК РФ и ст. 286 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий»).

В ноябре рязанские активисты направили заявление с просьбой взять «в оперативную «разработку» троих сотрудников министерства культуры РФ в связи с уже другой историей — разработкой проекта достопримечательного места «Есенинская Русь». По мнению Игоря Кочеткова, трое сотрудников Минкультуры допускают «злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) при выведении из-под государственной охраны в целях дальнейшей застройки ценных историко-культурных — в интересах «строительной олигархии».