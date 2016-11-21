Махачкала, 21 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора в Дагестане потребовало отстранить от работы персонал в 40 детских садах. Причина — отсутствие прививок.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

В ходе проверки в детских дошкольных учреждениях Махачкалы и прилегающих поселков было установлено, что в 40 детских садах работники не прошли вакцинацию согласно национальному календарю профилактических прививок, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом нет положенной записи в личных медицинских книжках работников.

Кроме того, не привиты сотрудники и от гриппа, дизентерии Зонне, гепатита А, В и других инфекционных заболеваний. Дети в таких учреждениях подвергаются риску быть зараженными.

Управление Роспотребнадзора обратилось в Министерство образования и науки РД, а также в управление образования Махачкалы с предписаниями устранить нарушения. Заведующих дошкольными учреждениями обязали отстранить своих подчиненных от работы, пока они не сделают все необходимые прививки.

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В Госдуме опасаются еще одной вспышки кишечной инфекции в Махачкале

Напомним, в столице Дагестана с 27 октября идет борьба с острой кишечной инфекцией. В больницы попали около тысячи горожан, большинство из которых дети. Из-за проливных дождей в городе не успевали очищать водопроводную воду, поступающую в краны жителей. Уровень загрязнения воды превысил норму в восемь раз.

Для проведения дезинфекции были закрыты все детские сады и школы. Осенние каникулы для школьников продлены до 21 ноября.