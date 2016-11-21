Иркутск, 21 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В моногороде Усолье-Сибирском (Иркутская область) может быть построена опытно-промышленная установка по производству гранулированного чугуна. Соответствующие планы озвучила заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова, сообщили в пресс-службе МЭР Иркутской области.

Fæ Чугун

Петрова уточнила, что в региональном правительстве в этом месяце прошло второе заседание комиссии по заявкам, поданным на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). К таким территориям относится Усолье-Сибирское.

Рассматривалась заявка от ООО «СБТ-Иркутск» по производству гранулированного чугуна. «Проект предусматривает создание 66 новых рабочих мест и объем капитальных вложений около 300 млн рублей», — сказала Петрова. Регионаьное министерство собирается закючить соглашение с «СБТ-Иркутск» в ближайшее время.