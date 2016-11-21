Ставрополь, 21 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум.



Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

В Шпаковском районе Ставропольского края произошли аварийные отключения света в двух населенных пунктах: районном центре — городе Михайловске с численностью населения более 85 тыс. человек и селе Сенгелеевское с населением более 2,6 тыс. человек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, отключения света произошли 21 ноября в 08:30. Пострадавших нет.

Сейчас на месте работают четыре ремонтно-восстановительные бригады для ликвидации последствий от ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро».

Отметим, что в Ставропольском крае со вчерашнего дня бушует сильный юго-восточный ветер, порывами до 23 м/с, в северной части до 26 м/с.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сегодня в 08:30 сильным ветром сорвало крышу школьного спортзала в школе №8 села Сенгилеевское. Спортзал стоит отдельно от основного здания школы, поэтому учебный процесс не прерывался. Никто не пострадал.

По прогнозным данным регионального управления МЧС, порывистый юго-восточный ветер сохранится до 22 ноября.

Напомним также, за последние два месяца аварийные отключения света нередко происходили в краевой столице. Причина была иная — изношенность электросетей. С 18 октября по 2 ноября 2016 года без электричества оставались жители разных районов Ставрополья. Всего было четыре аварийных отключения.

После этого было решено ликвидировать с 1 января 2017 года производственное подразделение Ставропольские сети. Полномочия по передаче электрической энергии перейдут собственнику сетей АО «Ставропольэнергоинвест». Также планируется создать аварийную линейную площадку в Юго-западном районе Ставрополя.