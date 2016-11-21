Пекин, 21 ноября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Премьер-министр КНР Ли Кэцян, выступая на 9-й Глобальной конференции по укреплению здравоохранения, которая проходит в Шанхае с 21 по 24 ноября, заявил, что Китай продолжит сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам здоровья.

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Ли Кэцян отметил, что за последние 50 лет Китай отправил 20 тыс. медицинских работников в 67 стран и регионов. В частности, в время вспышки эпидемии Эбола в Африке в 2014 г. руководство КНР направило более 100 специалистов в пострадавшие районы, что значительно помогло победить эпидемию, пишет «Жэньминь жибао».

Организаторами конференции выступили Всемирная организация здравоохранения и правительство КНР. Участниками мероприятия стали более 1 тыс. представителей науки, медицины и фармацевтики, а также ведущие политики из более чем 100 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2016 г. председатель КНР Си Цзиньпин провел рабочую встречу с директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чан. Стороны обсудили актуальные проблемы, стоящие перед системой здравоохранения КНР, а также договорились об укреплении сотрудничества и координации действий.