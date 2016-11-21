Новосибирск, 21 ноября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Новосибирцы возмущены очередными планами строительства высоток в черте областного центра. На этот раз недовольство высказали два ТОСа — «Коминтерна» и «Биатлонный». Около ста человек вышли на площадь Ленина 20 ноября в 23-градусный мороз, чтобы потребовать остановить строительство ЖК «Матрешки на правом» и требуя личной встречи с мэром Новосибирска.

Фото предоставил Михаил Рязанцев Митинг жителей ул Заслонова против строительства ЖК «Матрешки на правом» собрал около 100 человек

Участники протеста считают, что строительство жилищного комплекса нарушает их права на удобную и благоприятную городскую среду.

«Уже сейчас жители данной территории испытывают острый дефицит социальной инфраструктуры. Поблизости нет детских садов, школ, поликлиник. Все социальные услуги мы получаем в соседних микрорайонах, с которыми нас связывает лишь одна асфальтированная дорога. Эта дорога изначально строилась, как путь к биатлонному комплексу и до сих пор — это единственная возможность спортсменам попасть на этот объект. Очевидно, что строительство многоэтажных жилых домов только усугубит социальные и транспортные проблемы нашего микрорайона, и расширение улицы Докучаева, предложенное застройщиком, никак ситуацию не улучшит. Мнение жителей на публичных слушаниях в апреле этого года не были учтены», — заявили вышедшие на митинг.

В резолюции митинга жители Новосибирска предлагают властям добровольно расторгнуть дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка; отменить разрешение на строительство, выданное ООО «Вира-Строй» в сентябре этого года; изменить назначение участка на малоэтажные жилые дома; на время разрешения дела в УФАСе и до урегулирования вопросов достигнуть с застройщиком договоренности о приостановлении продажи квартир, чтобы не допустить нарушения прав потенциальных покупателей квартир.

При этом участники акции протеста заявляют, что они не против строительства как такового и рады новым соседям, «однако развитие территории должно учитывать сложившуюся ситуацию и мнение жителей».

Строительство на улице Заслонова в Дзержинском районе города ведет компания «Вира-Строй». Сначала планировалось, что на данном участке в частном секторе будут строится малоэтажные дома. Потом застройщик получил в городской администрации разрешение на возведение высоток. После активных действий горожан власти обещали понизить этажность будущего комплекса, но пока что этого не произошло. Тогда новосибирцы обратились в антимонопольную службу. Они заявили, что участок был перезонирован с категории малоэтажного строительства на категорию застройки повышенной этажности. В начале ноября комиссия УФАС признала противоречащей законодательству сделку мэрии и компании. Однако, окончательное решение ведомство вынесет скорее всего в конце ноября.

Участок в 7,2 га на ул. Заслонова под малоэтажное строительство был разыгран городской администрацией два года назад — в 2014 году. А в марте следующего года горсовет перезонировал эту территорию в Ж-1, допустив здесь строительство высотных зданий. Антимонопольная служба признала действия с перезонорованием противоречащими федеральному законодательству — были нарушены права иных застройщиков на честную конкуренцию, так как изначально участок компания брала под малоэтажную застройку.

Как следует из информации, которая размещена на сайте застройщика, на участке строится жилой комплекс «Матрешки на правом». По проекту здесь появятся семь панельных девятиэтажек. Первый объект готов на 1% и к сдать его планируют в конце 2017 года. Но уже сейчас открыта продажа квартир в доме.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что в ней разбираются юристы и его заместитель Алексей Кондратьев.

Отметим, что ранее запрета строительства высоток потребовали жители улицы Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска. Аргументация практически та же — строительство высоток приведет к пробкам на дорогах и очередям в поликлиниках.

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