Ярославль, 21 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Ярославские школы проверяют на предмет функциональности и загруженности спортивных залов во внеурочное и вечернее время. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, мониторинг проводится с целью оптимизировать работу спортивных учреждений города.

ИА REGNUM Обрушившийся манеж в Ярославле

«Например, сейчас легкоатлетический манеж временно прекратил свою работу, а мы уже нашли, какие образовательные учреждения могут принять воспитанников спортивных школ, чтобы ребята не прерывали тренировки. Мы контролируем графики занятий в спортивных залах каждой школы», — отметила ведущий специалист департамента образования мэрии Ярославля Кристина Сметанина.

По информации ярославского департамента образования, спортзалы работают внеурочно в 76 школах города. С 14.00 до 20.00 там проходят занятия школьных секций и учреждений дополнительного образования. В основном, дети занимаются волейболом, баскетболом, настольным теннисом, фитнесом, футболом. Также на базе 30 образовательных учреждений работают спортшколы города. По мнению депутата муниципалитета Ярославля Веры Никольской, это хорошее решение ввиду ограниченной спортивной инфраструктуры города.

«У нас спортивные школы, как правило, своей базы не имеют и вынуждены арендовать помещения. Поэтому неплохо было бы задействовать для решения таких проблем школьные спортивные залы. Однако это не всегда возможно — многие школы занимаются в две смены, а в центре вообще все здания школ очень старые и давать им дополнительную нагрузку может быть опасно», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM Вера Никольская.