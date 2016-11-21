Симферополь, 21 ноября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Решение о создании футбольной сборной команды Крыма и города Севастополя принято на заседании президиума Крымского футбольного союза (КФС). Об этом сообщили в пресс-службе КФС.

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«18 ноября 2016 года в штаб-квартире КФС состоялось заседание Президиума Крымского футбольного союза (со специальным статусом), на котором было принято решение о создании футбольной сборной команды Республики Крым и города федерального значения Севастополь (далее — сборной Крыма)», — сообщил в пресс-службе.

В ходе совещания утверждён главный тренер сборной — Валерий Петров. Его ассистентом будет Сергей Дранов.

Уточняется, что в сборную войдут 30 человек, то есть 24 игрока и шесть человек — это персонал команды. Со 2 по 10 декабря в городе Евпатории (Крым) на спортивном комплексе «Арена-Крым» пройдёт первый учебно-тренировочный сбор. В рамках I Крымского футбольного Форума 9 декабря в Симферополе состоится презентация сборной.