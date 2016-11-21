Астрахань, 21 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В Астрахани побывать на боевом корабле сможет любой желающий. Своими тайнами и военными историями готов поделиться с горожанами артиллерийский катер «Шмель». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 21 ноября, отслуживший свой срок катер станет памятником. Его планировалось установить на набережной реки Волги, на территории спортивного центра морской и физической подготовки.

Function.mil.ru Артиллерийский катер «Шмель»

«Место для его установки выбирается ветеранским советом Каспийской флотилии и согласовывается с соответствующими органами городской администрации», — цитирует «Российская газета» командующего Каспийской флотилией, контр-адмирала Сергея Пинчука.

Когда именно планируется установить мемориальный комплекс, пока не сообщается.

Катер «Шмель». установленный в столице Прикаспия, станет единственным в России памятником данному типу боевых кораблей.

Напомним, впервые идея об установке памятника символу воинской доблести и славы военных моряков Каспийской флотилии и речников Астраханской области в столице Прикаспия была озвучена еще весной 2013 года. Позже была проведена процедура демилитаризации катера и начата подготовка его к передаче в собственность города.

Справка: Речной артиллерийский катер «Шмель» спроектирован ПКБ «Алмаз». Он предназначен для несения патрульной службы и поддержки действий подразделений Сухопутных войск в прибрежных районах, ведения артиллерийского боя на реках, в шхерных районах, прибрежной зоне, уничтожения малых кораблей, катеров, десантно-транспортных средств в районе переправ, подавления и уничтожения огневых средств, боевой техники и живой силы противника в прибрежной полосе. Толщина бронирования корпуса достигает 8 мм. На вооружении катера — две 76-мм артиллерийские установки, 140-мм пусковая реактивная установка и пулемёт.