Москва, 21 ноября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Улучшить свои жилищные условия хотел бы 41% жителей России. Среди тех, кто хочет сменить жилье, конкретные планы строят 61% (в т.ч. 12% — в ближайший год, по 11% — в течение двух/трех лет), а 36% сказали, что такая потребность есть, но пока улучшать жилищные условия они не планируют. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kakprosto.ru Жилищные условия

В целом каждый пятый опрошенный (21%) в качестве улучшения жилищных условий готов рассмотреть аренду того или иного типа жилья (в т.ч. 7% — как долговременную меру). Заметно выше доля потенциальных нанимателей в Москве и Санкт-Петербурге (30%).

Основные причины, по которым люди готовы арендовать жилье, — желание жить отдельно от родителей и переехать ближе к работе, учебе, родственникам.

Те, кто рассматривает вариант долгосрочной аренды, важными факторами выбора арендного жилья называют заключение письменного договора и его официальную регистрацию (16%), отсутствие возможности произвольного изменения платы за наем (14%), высокое качество наемного жилья и дополнительное обслуживание (13%).

Опрос проведен в конце 2015 — начале 2016 гг. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.