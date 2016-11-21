Барнаул, 21 ноября, 2016, 10:48 — ИА Регнум.



Официальный сайт Алтайского края Представитель Сибирской медиа-групы Дмитрий Негреев передает губернатору Александру Карлину анкеты жителей края, которые поддержали программу социально-экономического развития региона на ближайшие 5 лет. Август 2014 года

«Эвалар» критикует губернатора Карлина

СМИ, входящие в контролируемую известной на Алтае предпринимательской семьей Прокопьевых медиа-группу Эвалар (Сибирская медиагруппа), развивают начатую на текущей неделе кампанию критики губернатора Александра Карлина, — об этом 17 ноября сообщил сайт «Что делать». В новости отмечается, что по не проясненной пока причине, все публикации касаются лишь одной темы — претензиям к инвестиционной политике губернатора.

«Кампания началась 15 ноября с публикации реплики одного из контент-менеджеров самой медиа-группы, фактически потребовавшего отставки Карлина за провалы в инвестполитике. 16 ноября Эвалар развивал публикации на эту тему, предоставив слово ряду активистов из окружения оппозиционера Владимира Рыжкова, традиционно воспринимаемым окружением губернатора, как противники», — пишет сайт.

К разряду критических можно отнести статью, опубликованную сайтом «Комсомольская правда» 18 ноября. Речь идет о продаже не торгах обанкротившегося сельхозпредприятия Алтайского края ООО «Альтаир-Арго». «Примечательно в этой истории то, что еще в 2015 году выручка предприятия составила 965,1 млн, а чистая прибыль — 49,5 млн. Губернатор Александр Карлин, выступая 26 ноября на торжественном заседании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, упоминал «Альтаир-Агро» в числе семи крупнейших аграрных предприятий, на которых реализуются значимые инвестпроекты», — говорится в статье.

О причинах бедственного положения «КП» не сообщает, но завершается публикация весьма двусмысленным текстом с многоточием: «Только вот сможет ли «Альтаир-Агро», на котором то ли от болезней, то ли от нехватки корма продолжается массовый падеж свиней, оправдать возложенные на него властями надежды и помочь социально-экономическому развитию края…».

Эту тему 18 ноября развили также «Наши новости». Правда, в видеосюжете под заголовком «Несколько крупных сельхозпредприятий, получившие краевое финансирование, внезапно обанкротились», приводятся 2 истории. Причем, во втором случае упоминается все тот же «Альтаир-Арго». В телефоны записи алтайский агробизнесмен и активист ОНФ Александр Босяк сожалеет, что реализация крупных инвестиционных проектов ведется без привлечения экспертного сообщества.

«Компания собиралась построить одну из крупнейших в регионе свиноферм. Самостоятельно выпускать корма. Сейчас кредиторы пытаются взыскать с предприятия больше 2,5 миллиардов рублей долга. С весны поголовье не получало полноценных кормов, из-за этого часть стада погибла. К 1 декабря оставшийся скот собираются забить, чтобы ферму можно было выставить на торги», — поясняют «НН» и делают вывод: «Эксперты считают, что риски того, что масштабный проект «Альтаира» прогорит, изначально были очень высоки».

О чем конкретно идет речь извещает другое СМИ медиагруппы. «Причина несостоятельности предприятия в неэффективном управлении: именно поэтому сформировалась огромная сумма долга. Систематическое неисполнение обязательств перед контрагентами повлекло банкротство. Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, на текущий момент составляет 1,78 млрд рублей», — об этом 18 ноября со ссылкой на конкурсного управляющего ООО «Альтаир-Агро» Сергея Царева, сообщает «Московский комсомолец» и приводит статистику: в Алтайский арбитражный суд в 2016 году поступило 290 требований о признании предприятий несостоятельными, 247 из них было принято.

Газета «Бийский рабочий» («БР») 18 ноября опубликовала статью под заголовком «Кому нужен завод?», вспомнив о банкротстве Бийского сахарного завода (БСЗ), принадлежащего печально известному холдингу «Изумрудная страна». (Правда, банкротство случилось еще 2 года назад/, — прим. ИА REGNUM ).

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Журналисты «БР» побывали на заводе, встретились с исполнительным директором БСЗ Юлией Парамоновой. Она сообщила, что предприятие не работает, находится под конкурсным управлением в рамках процедуры банкротства, в перспективе завод будет выставлен на продажу.

В развитие темы об инвестиционных проблемах региона ИА «ПолитСибРу» 21 ноября со ссылкой на доцента кафедры региональной экономики и управления АлтГУ Валентины Стрижкиной, опубликовало информацию о том, что Алтайский край имеет темп снижения инвестиций, по сравнению с 2015 годом, на 12%.

Бывший редактор аналитического сайта «Doc22» Артем Кудинов отмечает, что официальным поводом для целой волны критических публикаций в алтайских масс-медиа называют недавнее выступление президента Путина и ряд заявлений из Кремля в отношении инвестполитики в регионах («отныне эффективность работы губернаторов будут оценивать в том числе и по объему привлеченных в их регионы инвестиций»).

«Оно может и так. Но все это явно не тянет на серьезный повод для развертывания сколь внезапной, столь и неожиданно агрессивной критики в адрес краевой власти», — говорится в его статье «Инвестиционные войны», опубликованной в «Фейсбуке». По наблюдению господина Кудинова, «всепропальщики» и записные алармисты уже с энтузиазмом предрекают начало новой информационной войны между властью и бизнесом, которая аукнется, мол, всему Алтайскому краю», а «политическая оппозиция с радостью потирает руки, надеясь, что в мутной воде информационной конфронтации какие-то дивиденды достанутся и ей».

По данным официального сайта региона, в холдинг «Сибирская медиагруппа» входят: группа изданий «Резонанс на Алтае», информационно-аналитический бюллетень «ПОЛИТСИБРУ» и информационное агентство «ПОЛИТСИБРУ-новости», журнал «Автограф», «Московский комсомолец на Алтае», «Комсомольская правда — Барнаул», «Аргументы и факты — Алтай», «Бийский рабочий», телекомпания «Наши новости».

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о скорой отставке губернатора Алтайского края за «тяжелое экономическое положение края» появлялась также в конце октября 2016 года. Ее опубликовали несколько федеральных и региональных СМИ. Интересно, что тогда, рассуждая о том, зачем СМИ «отправляют» губернатора в отставку, ИА «ПолитСибРу», в частности отметило: «Когда же подобные материалы массированно появляются в СМИ далеко не первого эшелона, это наводит на мысль о чьем-то заказе. Об этом же говорит и то, что тема не получила дальнейшего развития».

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Власти региона, тем временем, заметно увеличили объем информации, свидетельствующей об успехах в ряде сфер экономики: туризме, инвестициях, поддержке предпринимательства, банковской сфере, агробизнесе и некоторых других.

Цена депутатского мандата

ИА «Банкфакс» 18 ноября со ссылкой на «Алтайский центр политконсалтинга» и данные крайизбиркома, опубликовало статью, раскрывающую суммы, которые кандидаты от Алтайского края потратили на думскую компанию.

Так, больше всех потратил бывший «социальный» вице-губернатор Алтайского края Даниил Бессарабов — 10,5 млн рублей. Вторым по сумме затрат стал единоросс Виктор Зобнев: ему думский мандат «обошелся» значительно дешевле — в 3,8 млн рублей. Третий по расходам — Александр Прокопьев. Его избирательный фонд составлял 4,6 млн рублей, однако, на кампанию было потрачено лишь 3,44 млн рублей. Прилично потратился оппозиционер Владимир Рыжков. Однако, вложенные 3,412 млн рублей не помогли ему пройти в Госдуму. Рыжков вел кампанию за счет своих средств (1,5 млн) и собранных в две волны краудфандингом добровольных пожертвований (1,912 млн). Замыкает пятерку в рейтинге трат единоросс Иван Лоор — экс-спикеру Алтайского Заксобрания мандат достался дешевле всего — 2,855 млн рублей (2,61 млн— собственные средства и 245 тысяч — средства, выделенные партией). Среди других кандидатов-миллионеров названа выдвигавшаяся от КПРФ Нина Останина (1,475 млн рублей).

Что касается партийных трат, то здесь логично лидирует «Единая Россия». В избирательный фонд реготделения поступило 25,5 млн рублей, из которых было израсходовано 23 млн. Согласно отчету, 2,5 млн были возвращены, так как поступили в виде пожертвования от юрлица, которому запрещено осуществлять пожертвования (либо не указавшему обязательные сведения в платежном документе). «Справедливая Россия» в Алтайском крае потратила на думскую кампанию 4,58 млн рублей, при этом поступило в избирательный фонд больше 5 млн рублей. В избирательный фонд КПРФ поступило 2,97 млн рублей. Самый скромный избирательный бюджет оказался у ЛДПР. В фонд пришло чуть больше 180 тысяч рублей, израсходована из них была всего 81 тысяча.

Налоги в рост

Газета «Алтайская правда» 21 ноября опубликовала интервью с руководителем регионального управления ФНС по Алтайскому краю Валерием Тарадой. Он отмечает, что по всем основным налогам зафиксирован рост.

«За 10 месяцев положительная тенденция наблюдается по всем уровням бюджетов. Мы твердо гарантируем выполнение плана 2016-го, но, может, не с такой динамикой, какая зафиксирована на сегодняшний момент. Пока в бюджетную систему мобилизовано 60 млрд рублей, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года», — пояснил главный налоговик региона. Улучшение показателей он связывает как с улучшением состояния экономики края, так и с качеством администрирования. «Влияние этих факторов соотносится как 70×30», — заявил Валерий Тарада.

По его словам, основную прибавку дали так называемые консолидированные налогоплательщики, к которым, например, относятся «Алтай-кокс», госбанки, «Мария-Ра». «И что отрадно — растет прибыль сельхозпредприятий, зарегистрированных на территории края. Они встают на твердую экономическую основу. Сборы НДФЛ выросли на 5% благодаря увеличению на 2% совокупного фонда оплаты труда и на 70% поступлений дивидендов от акций, которыми владеют граждане. Акцизов собрали на 35% больше из-за увеличения производства спиртных напитков и повышения ставок акциза на пиво», — отмечает налоговик.

Гей-парада не будет

Несмотря на то, что власти Барнаула не согласовали заявку на шествие и митинги представителей ЛГБТ-движения, сообщение о самой вероятности организации такого мероприятия вызвала большой резонанс. Об этом 21 ноября пишет ИА «Амител». Отмечается, что 30 ноября заявители уведомили мэрию о проведении шествия при участии 300 человек. Также активисты намеревались провести два митинга: против запрета на усыновление российских детей-сирот иностранными однополыми парами и митинг с призывом к всеобщей декриминализации добровольных гомосексуальных отношений в странах мира.

В своем решении об отказе власти отталкивались о того, что свидетелями заявленных ЛГБТ-активистами мероприятий могут стать дети, а это, в свою очередь, попадает под нарушение закона о запрете гей-пропаганды в России среди несовершеннолетних.

Белорусские комбайны на Алтае

До конца года в Алтайском крае начнут собирать белорусские комбайны: первая партия должна появиться на полях уже к уборочной кампании. Это один из итогов визита в Белоруссию алтайской делегации, — сообщают 21 ноября «Вести-Алтай».

Цель поездки — развитие совместного производства с применением комплектующих из Алтайского края. В составе делегации — руководители промышленных предприятий региона. На днях они посетили «Минский тракторный завод». Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество: испытание новых моделей тракторов на алтайских полях и создание выездных бригад по обслуживанию техники. Решили адаптировать двигатели «Алтайского моторного завода» для тракторов «Беларус». Первый опытный образец пообещали показать уже в феврале.

Алтайская и белорусская стороны договорились открыть на базе «Агроцентра» филиал по сборке комбайнов. Предприятие начнёт работать в этом году. Также решено, что «Алтайский моторный завод» будет производить дизельные двигатели для дорожной техники белорусского предприятия.

«Откройте морг!»

О проблеме, связанной с отсутствием морга в Троицком районе, 18 ноября информирует газета «На земле Троицкой» со ссылкой на местного депутата районного Совета Александра Ерошка.

«Отсутствие морга действительно перерастает в серьезную проблему, связанную как с дополнительным хлопотами, так и с возрастающими денежными расходами для транспортировки покойных в бийский морг и обратно», — поясняет издание. Депутат, в свою очередь, привел впечатляющие цифры.

«Например, чтобы свозить покойного туда и обратно из Озеро-Петровского, необходимо заплатить десять тысяч рублей. А из Троицкого — обойдется родственникам в пять тысяч рублей. И это притом, что родственники, бывает, отдают последние деньги и влезают в долги. А им и без этого тяжело, и материально, и морально, и лишние затраты точно ни к чему. Кроме того, если в селе Троицком машину с водителем еще можно нанять, то в дальних селах это всегда проблема, особенно зимой. И потом, не каждый водитель умеет и имеет право оформить соответствующие документы на перевоз такого специфического «груза», и это выливается в дополнительные финансовые потери для семьи», — отмечает Александр Ерошок. По его словам, обращения к властям и местным политикам результата не принесли.

Между тем, в руководстве ЦРБ Троицкого района корреспондентов заверили, что вопрос этот постоянно обсуждается в Главном управлении по здравоохранению и фармацевтической деятельности Алтайского края. Здание морга имеется, и оно сохранено, но, существует кадровая проблема: если бы в Троицком появился соответствующий специалист, продвигать вопрос открытия морга в районе будет значительно проще, — отметили в ЦРБ.

Ловля педофилов на «живца»

Барнаульских студентов, ловивших «на живца» педофилов, посадили в СИЗО: подробности уголовного дела 18 ноября опубликовал сайт ИД «Алтапресс».

»Родители одного из обвиняемых поясняют, что некоторое время назад их сын решил помогать правоохранителям в ловле педофилов. Он вместе с друзьями под видом несовершеннолетних связывались с мужчинами в интернете и заводили с ними изобличающие диалоги. Когда очередной собеседник звал их на встречу, они сообщали об этом в полицию. По заверениям семьи, один из так называемых «педофилов» даже был задержан. В очередной раз юноши решили лично встретиться с одним из подозреваемых. Они пригрозили пришедшему на встречу мужчине сдать его в руки полиции. Однако тот якобы попросил студентов молчать, заявив, что его мать работает федеральным судьей, и намекнул, что у них могут быть проблемы. Тогда юноши потребовали личной встречи с матерью, на которой в качестве наказания мужчина должен был признаться ей в своих преступных помыслах. Когда назначенная встреча состоялась, студентов задержали, предъявили обвинение в вымогательстве денег и заключили в СИЗО. Молодые люди отвергают все обвинения», — говорится в статье.

Между тем, в СУ СКР по Алтайскому краю поясняют: вечером 23 октября 2016 года в квартире одного из домов Барнаула обвиняемые с применением насилия и под угрозой дальнейшего его применения, а также грозя распространить сведения, позорящих 20-летнего парня, потребовали отдать им 100 тысяч рублей. Доводы обвиняемых о возможной причастности потерпевшего к покушению на совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних тщательным образом проверят.