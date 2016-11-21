Москва, 21 ноября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В 2016 году топовую десятку самых дорогих городов России покинули Сургут и Новосибирск, а на их места поднялись Казань и Геленджик. Самым дорогим городом с вероятностью 146% остается Москва. От ближайшего соперника — Санкт-Петербурга ее отделяет огромная разница (более чем в 2 раза): квадратный метр московской недвижимости стоит 238 тыс. 570 рублей, питерской — 110 тыс. 826 рублей, сообщается на федеральном портале «Мир квартир».

Bestmaps.ru Геленджик

На третьей строчке (вместо пятой в 2015 году) — Сочи, здесь за «квадрат» придется заплатить 85 тыс. 418 рублей. Совсем чуть-чуть уступил южному курорту прошлогодний бронзовый призер Владивосток (84 тыс. 796 руб./кв. м), на пятом месте дебютант рейтинга — Геленджик с показателем 71 тыс. 879 руб./кв. м.

С четвертого на шестое место переместился Хабаровск (71 тыс. 245 руб./кв. м), с шестого на седьмое — Екатеринбург (69 тыс. 682 руб./кв. м), на восьмой позиции еще один дебютант — Казань (66 тыс. 018 руб./кв. м), на девятой Сургут (седьмое место в прошлом году) — 65 тыс. 749 руб./кв. м. Замыкает десятку городов с самым дорогим «квадратом» Нижний Новгород — 65 тыс. 294 руб./кв. м.

Больше всего приросли по стоимости квадратного метра города Сочи (+9,8%) и Геленджик (+3,8%). Санкт-Петербург прибавил 1%, Казань — 0,1%. Остальные в минусе. Больше всего потеряли Москва и Хабаровск — 10,4% и 10,0% соответственно. На 7,2% просел Сургут, на 3,4% — Екатеринбург. Метр Владивостока стал дешевле на 2%, Нижнего Новгорода — на 1,1%.

Если ранжировать дорогие города по средней стоимости предложения, неизменной останется только тройка призеров, остальные выстроятся в несколько другом порядке. За Москвой (23 451 853 рублей), Санкт-Петербургом (8 671 461 рубль) и Сочи (5 731 094 рубля) окажется курортный же Геленджик (4 529 837 рублей). Затем следуют две пары городов с очень похожими ценами: пятое и шестое места — Владивосток (4 119 288 рублей) и Сургут (4 113 286 рублей), седьмое и восьмое — Хабаровск (4 027 438 рублей) и Екатеринбург (4 003 774 рубля). На девятой позиции — Казань (3 915 381 рубль), на десятой — Нижний Новгород (3 782 418 рублей).

За год квартиры у Черного моря подорожали в среднем на 10% (на 11,6% — в Сочи и на 9,7% — в Геленджике). На 7,1% выросла цена предложения в Санкт-Петербурге и ровно на 7% — в Нижнем Новгороде. Рост цен в Сочи и Геленджике эксперты объясняют тем, что нестабильная ситуация в мире заставила многих потенциальных покупателей недвижимости обратить внимание на российские курорты.

Рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью в России

№

Город

Ср. цена, руб./кв. м

Прирост за год

Средняя цена квартиры, руб.

Прирост за год

238 570

-10,4%

23 451 853

-10,8%

110 826

1,0%

8 671 461

7,1%

85 418

9,8%

5 731 094

11,6%

71 879

3,8%

4 529 837

9,7%

84 796

-2,0%

4 119 228

-17,0%

65 749

-7,2%

4 113 286

-4,7%

71 245

-10,0%

4 027 438

-7,6%

69 682

-3,4%

4 003 774

-0,3%

66 018

0,1%

3 915 381

-0,7%

65 294

-1,1%

3 782 418

7,0%