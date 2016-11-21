Топ-10 самых дорогих городов России
Москва, 21 ноября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В 2016 году топовую десятку самых дорогих городов России покинули Сургут и Новосибирск, а на их места поднялись Казань и Геленджик. Самым дорогим городом с вероятностью 146% остается Москва. От ближайшего соперника — Санкт-Петербурга ее отделяет огромная разница (более чем в 2 раза): квадратный метр московской недвижимости стоит 238 тыс. 570 рублей, питерской — 110 тыс. 826 рублей, сообщается на федеральном портале «Мир квартир».
На третьей строчке (вместо пятой в 2015 году) — Сочи, здесь за «квадрат» придется заплатить 85 тыс. 418 рублей. Совсем чуть-чуть уступил южному курорту прошлогодний бронзовый призер Владивосток (84 тыс. 796 руб./кв. м), на пятом месте дебютант рейтинга — Геленджик с показателем 71 тыс. 879 руб./кв. м.
С четвертого на шестое место переместился Хабаровск (71 тыс. 245 руб./кв. м), с шестого на седьмое — Екатеринбург (69 тыс. 682 руб./кв. м), на восьмой позиции еще один дебютант — Казань (66 тыс. 018 руб./кв. м), на девятой Сургут (седьмое место в прошлом году) — 65 тыс. 749 руб./кв. м. Замыкает десятку городов с самым дорогим «квадратом» Нижний Новгород — 65 тыс. 294 руб./кв. м.
Больше всего приросли по стоимости квадратного метра города Сочи (+9,8%) и Геленджик (+3,8%). Санкт-Петербург прибавил 1%, Казань — 0,1%. Остальные в минусе. Больше всего потеряли Москва и Хабаровск — 10,4% и 10,0% соответственно. На 7,2% просел Сургут, на 3,4% — Екатеринбург. Метр Владивостока стал дешевле на 2%, Нижнего Новгорода — на 1,1%.
Если ранжировать дорогие города по средней стоимости предложения, неизменной останется только тройка призеров, остальные выстроятся в несколько другом порядке. За Москвой (23 451 853 рублей), Санкт-Петербургом (8 671 461 рубль) и Сочи (5 731 094 рубля) окажется курортный же Геленджик (4 529 837 рублей). Затем следуют две пары городов с очень похожими ценами: пятое и шестое места — Владивосток (4 119 288 рублей) и Сургут (4 113 286 рублей), седьмое и восьмое — Хабаровск (4 027 438 рублей) и Екатеринбург (4 003 774 рубля). На девятой позиции — Казань (3 915 381 рубль), на десятой — Нижний Новгород (3 782 418 рублей).
За год квартиры у Черного моря подорожали в среднем на 10% (на 11,6% — в Сочи и на 9,7% — в Геленджике). На 7,1% выросла цена предложения в Санкт-Петербурге и ровно на 7% — в Нижнем Новгороде. Рост цен в Сочи и Геленджике эксперты объясняют тем, что нестабильная ситуация в мире заставила многих потенциальных покупателей недвижимости обратить внимание на российские курорты.
Рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью в России
№
Город
Ср. цена, руб./кв. м
Прирост за год
Средняя цена квартиры, руб.
Прирост за год
238 570
-10,4%
23 451 853
-10,8%
110 826
1,0%
8 671 461
7,1%
85 418
9,8%
5 731 094
11,6%
71 879
3,8%
4 529 837
9,7%
84 796
-2,0%
4 119 228
-17,0%
65 749
-7,2%
4 113 286
-4,7%
71 245
-10,0%
4 027 438
-7,6%
69 682
-3,4%
4 003 774
-0,3%
66 018
0,1%
3 915 381
-0,7%
65 294
-1,1%
3 782 418
7,0%